Пять дерзких причин, почему пора купить книжку «Страна, за стол!». Причина 4

В издательстве «Комсомольская правда» вышла книга, полная сногсшибательных рецептов, рассказов и фото с лаконичным названием «Страна, за стол! Праздничные блюда от Владивостока до Калининграда».

Чего только нет во вкусной еде! Даже мистика есть. Возьмем, к примеру, Гоголя. Помните, как у него в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Пацюк галушки ел. И вкусно и жутко! Или вот Булгаков в «Мастере и Маргарите» с его красившими описаниями блюд из ресторана «Грибоедов»:

«Да, было, было!.. Помнят московские старожилы знаменитого Грибоедова! Что отварные порционные судачки! Дешевка это, милый Амвросий! А стерлядь, стерлядь в серебристой кастрюльке, стерлядь кусками, переложенными раковыми шейками и свежей икрой?»

Так вот, рецепт стерляди есть в новой книге «Страна, за стол!». И как икру правильно подавать там тоже есть, и что с раковыми шейками лучше делать... Там вообще множество хороших рецептов из всех регионов страны нашей большой, от знаменитых шеф-поваров России. Такое в интернете не найдешь. Отличная книга в подарок. Много фото плюс исторический экскурс в застольные традиции.

А я вот прямо споткнулась на рецепте котлет «де-воляй». И закрутилась в голове сцена из того же «Мастера и Маргариты», послевкусие к убийству Берлиоза:

«…Да, взметнулась волна горя, но подержалась, подержалась и стала спадать, и кой-кто уже вернулся к своему столику и – сперва украдкой, а потом и в открытую – выпил водочки и закусил. В самом деле, не пропадать же куриным котлетам де-воляй? Чем мы поможем Михаилу Александровичу? Тем, что голодными останемся?..».

Настоятельно рекомендую книгу «Страна, за стол!» всем, кто не чужд мистике и сибаритству.

И вот вам, с удовольствием, рецепт шикарнейших котлет де-воляй. Они же котлеты по-киевски. Хотя сейчас все-таки скорее де-воляй. Почему? Это сосем другая история...

КОТЛЕТА ДЕ-ВОЛЯЙ «ПО-МИНИСТЕРСКИ» (Catelettes de volaille)

Ингредиенты на 1 порцию:

Филе куриное – 1 шт.

Масло сливочное – 30 г

Масло оливковое или растительное (для жарки) – 200 мл

Мука – 50 г

Яйцо – 1 шт.

Хлеб белый – 100 г

Айва и/или яблоко – 1 шт.

Брусника свежая или замороженная – 100 г

Песок сахарный – 50 г

Соль, перец – по вкусу

Котлета де-воляй. ФОТО Екатерины Шаповаловой.

Порядок приготовления.

Котлета:

1. С куриного филе аккуратно острым, тонким и достаточно длинным ножом срезаем пленку, далее пластуем с двух сторон и раскрываем. Смачиваем водой и слегка отбиваем. Аккуратно удаляем жилки. В результате у нас должно получиться расплющенное филе толщиной 5–7 мм.

2. На середину распластанного филе кладем сливочное масло, закрываем в виде листка и отправляем в холодильник.

3. Готовим льезон – яйцо взбиваем венчиком.

4. Хлеб заранее держим в морозилке до затвердения, срезаем с него корки и нарезаем тонкой соломкой.

5. Филе с маслом панируем в подсоленной муке и затем опускаем в льезон и панируем в хлебной соломке, придавая плоскую форму, и выдерживаем в холодильнике 15 минут.

6. Оливковое (растительное) масло нагреваем на сковороде и жарим котлету до готовности в большом количестве масла (полуфритюре). Можно слегка обжарить котлету и довести до готовности в разогретом заранее до 180 єC жарочном шкафу.

Гарнир:

1. Айву режем на крупные дольки, кладем в сотейник, засыпаем сахаром с добавлением воды и варим до полуготовности в сиропе.

2. Добавляем бруснику (свежую или оттаявшую замороженную) и варим примерно 5 минут до готовности.

3. Берем яблоко, вырезаем сердцевину, насыпаем внутрь сахар и запекаем в разогретой духовке 15 минут.

При подаче кладем айву и/или яблоко рядом с котлетой и поливаем сваренной брусникой в сахаре.

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Алиса РЕКСЕР.