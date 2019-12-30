Магическая уборка для детей: как научить ребенка чистоте и порядку

Попалась мне на глаза в книжном магазине небольшая брошюрка с названием «Магическая уборка для детей». Ух ты! А ведь это как раз то, что нужно!

Автор книги - японская писательница Нагиса Тацуми, некогда вдохновившая свою соотечественницу Мари Кондо на мировой бестселлер «Магическая уборка». Напомним: для наведения порядка по этой методике нужно перешерстить все свое имущество, раздумывая над каждой вещью, приносит ли она радость. И если сердце востор­женно не екает, отправлять предмет за предметом на помойку.

Метле все возрасты покорны

Другое дело - дети. Им нужно все! Даже обрывки рисунков и сломанные машинки. Кто-то запустил меткое слово, характеризующее состояние комнаты мальчика-подростка: «сынарник». Впрочем, некоторые девочки ненамного лучше.

Автор книги делит всех детей на три возрастные группы:

- до 3 лет - ребенок помогает родителям в уборке;

- с 3 до 6 лет - родители помогают ребенку с уборкой;

- с 6 до 10 лет - почти все ребенок делает сам, а родители время от времени контролируют состояние комнаты.

Эх, надо было с младых ногтей приучать сына к домохозяйствованию! Но все-таки мое время пока еще окончательно не упущено. Так что, засучив рукава и вооружившись новой технологией, я решительно отправилась в детскую к 8-летнему Арсению.

«Не уберешь - выброшу»

- Сынок, после завтрака нужно привести здесь все в порядок, чтобы мы дальше могли заниматься интересными и важными делами.

Заморская писательница рекомендует сразу обозначать время уборки, чтобы ребенок понимал, почему ее нужно сделать и именно в срок.

- Что делать-то нужно? - сыну совсем не хочется отвлекаться от мультиков.

Энтузиазма в голосе - ноль. Это естественно: прибираться мало кто любит. Особенно если наведение порядка не вошло в привычку.

- Для начала - убрать раскиданные по полу игрушки. Потом будем пылесосить. И просто поднять валяющуюся вещь на стол или кровать не считается! Раскладывай сразу по местам, чтобы потом было проще найти.

Арсения перспектива уборки не радовала. Фото: Оксана КАЛЬНИНА

Вообще-то Нагиса Тацуми рекомендует установить правила домашнего порядка и строго следовать им. Например: «В нашем доме все игрушки из гостиной вечером уносятся в детскую». Или, «поиграв одной игрушкой, сначала уберите ее, потом доставайте следующую». Или «валяющиеся после отбоя игрушки собирают родители. И выкидывают». Правда, предупреждает писательница, установив такое правило, нужно быть готовыми действительно выбросить вещь. Госпожа Тацуми сама признается, что для нее это слишком.

Не готовы выбрасывать? Придется повторять просьбы по сто раз.

Повторять вообще придется часто. Об этом и автор «Магической уборки для детей» предупреждает. Сразу дать в руки веник и ждать идеального порядка не стоит.

У нас магия рождалась в муках:

- Пропылесось еще вон в той стороне. И под пианино пыль. Давай отодвинем диван, там тоже нужно прибраться.

Крохотную комнату сын пылесосил минут 10. Я ждала. Не делала замечаний - он честно старался.

А ведь до этого он еще минут 15 собирал разбросанное и раскладывал по местам! И причем это еще немного - просто изначально мы продумывали комнату, чтобы в ней было легко наводить порядок. Крупные игрушки сгребаются в большой подкроватный ящик. В другой такой же - лото, домино, мозаики, пазлы и т. п. Мелкие игрушки типа фигурок из шоколадных яиц в прозрачном контейнере стоят в комоде. Карандаши, краски, фломастеры и бумага для рисования - в отдельном ящике, где дополнительно рассортированы по отделениям специального лотка...

Чистота - залог счастья

Только детской автор не ограничивается. Ребенок должен вносить посильный вклад в поддержание порядка на кухне, в гостиной, прихожей, ванной...

Честно говоря, за время эксперимента мне не раз хотелось наплевать и убраться самой. Но я, как мантру, твердила слова Нагисы: приучая ребенка наводить порядок, вы делаете ему прививку будущей счастливой и успешной жизни. Учась делать уборку, подросток привыкает, что существуют правила, которые нужно выполнять; что думать нужно не только о себе, а о своих близких тоже - и таким образом закладываются основы успешных навыков коммуникации. Это и делает людей счастливыми. А ради счастья сына разве сложно сто тысяч первый раз повторить: «Когда придешь из школы, повесь школьную форму на вешалку»?

Подарки, знайте свое место

Чтобы игрушек и одежды не стало слишком много, Нагиса Тацуми предлагает договориться с ребенком о правиле: каждой новой вещи (купленной или подаренной) мы находим ее место в комнате. А взамен комнату покидает одна старая вещь - ее человек старше 3 лет уже может определить сам. Как бы вам ни было жалко потраченных на нее денег!

Неудачные презенты, поблагодарив дарителя, нужно... выкидывать. Чтобы ради них не приходилось расставаться со старыми, но любимыми вещами.

В отдельную строку писательница выделяет подарки от бабушек. И советует попытаться договориться со старшим поколением - какие подарки допустимы и когда. Но, говорит, вероятно, переговоры провалятся. И вас будут заваливать дорогими вещами или барахлом. На конфликт идти не стоит, считает японка. Просто объясните ребенку, что да, бабушка вот так видит любовь. И раз она ему так много дарит, на этой неделе (в этом месяце) родители ничего покупать не будут.

Самые неудачные подарки лучше даже не открывать, а тихонько задвинуть куда-нибудь. А спустя время продать.

ВАЖНО!

Три кита порядка

Чтобы научиться поддерживать порядок, достаточно привыкнуть:

- Сразу класть на место то, чем пользовался.

- То, что брал с собой (на прогулку, в школу, на секцию, в путешествие), возвращать на прежнее место.

- Убирать в определенное место или же безжалостно выбрасывать новые вещи, которые попадают в дом.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Кукла, марш в свой угол!

Писательница рекомендует устраивать детскую по принципу уголков: уголок чтения - туда поместить книжки, уголок игрушек - там куклы, плюшевые медведи, машинки и кубики, уголок учебы - это письменный стол и полки или тумбочка с канцтоварами и учебными пособиями, уголок творчества - здесь краски, кисти, пластилин и т. п. Тогда ребенок будет знать, куда именно ему нести книжки, а куда раскраски, и не бросит их на полпути.

Ребенок должен знать, что и куда класть. В возрасте до 6 лет ему можно подсказывать, наклеивая картинки на ящики или секции шкафов: носки - на ящик с носками, карандаши - на ящик с канцелярией.

Если вы начинаете приобщать ребенка к порядку, едва он научился читать, хорошим способом для закрепления привычки может оказаться чек-лист уборки наподобие тех, кто использует клининговые конторы. Напишите красивый список, что нужно сделать, чтобы прибраться: собрать игрушки, развесить одежду в шкафу и т. п. Пусть ребенок ставит галочки напротив выполненного действия. В игре закрепляется навык.

Складывать или развешивать одежду в шкафу, решайте сами. Аккуратные японские конвертики, конечно, радость хозяйки. Но мало кто из детей за пределами Страны восходящего солнца обладает нужной усидчивостью, чтобы сложить футболки «по Мари Кондо» или грамотно скрутить рулетиком. Возможно, вашему ребенку окажется проще отправить блузку или джемпер на плечики.

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