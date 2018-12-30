Названы лучшие иностранные сериалы-2018
Сайт-агрегатор Metacritic назвал лучшие сериалы этого года. В список попали шоу, чья средняя оценка от топовых американских критиков оказалась самой высокой (шкала у Metacritiс 100-балльная):
1 место «Моя гениальная подруга» (My Brilliant Friend - 87 баллов из 100)
Сериал про дружбу двух девочек, живущих в послевоенном Неаполе.
2 место «Барри» (Barry - 83)
Наемного убийцу привлекает ремесло актера, и он пытается покончить с прошлым, но выходит это у него так себе.
Соперницы испытывали друг к другу уважениеФото: кадр из фильма
3 место «Убивая Еву» (Killing Eve - 83)
Девушка-киллер и девушка-агент британской разведки играют в кошки-мышки.
4 место «В свободном улете» (Random Acts of Flyness - 83)
Короткометражки об искусстве.
5 место «Возвращение домой» (Homecoming - 83)
Солдат и социальный работник секретной правительственной службы пытаются вернуться к нормальной жизни в роли гражданских.
6 место «Сожалею о вашей утрате» (Sorry for Your Loss - 83)
История недавно овдовевшей женщины.
Понимания молодые люди так нигде и не находятФото: кадр из фильма
7 место «Конец XXXго мира» (The End of the FXXXing World - 81)
Мальчик и девочка отправляются к папе девочки в надежде найти там понимание.
Наркобароны это национальное достояние МексикиФото: кадр из фильма
8 место «Нарко: Мексика» (Narcos: Mexico - 80)
История наркобарона Феликса Гальярдо.
Когда в Англии показывали "Телохранителя", улицы пустели, как во время чемпионата мира по футболуФото: кадр из фильма
9 место «Телохранитель» (Bodyguard - 79)
Телохранителем к премьер-министру назначен психически неуравновешенный бывший солдат.
10 место «Чёрная Молния» (Black Lightning - 79)
Чернокожий супергерой, давно отошедший от дел, вновь надевает свой костюм, когда в городе появляется опасная банда.