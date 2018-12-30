2018-12-30T13:58:05+03:00
Телевизор

Названы лучшие иностранные сериалы-2018

Выбор сделан исключительно зрителями на авторитетном сайте Metacritic
Галина СЕРОВА
Поделиться:
Дочь швейцара Элена живёт в бедном квартале Неаполя и дружит с острой на язык Лилой, дочерью сапожникаДочь швейцара Элена живёт в бедном квартале Неаполя и дружит с острой на язык Лилой, дочерью сапожникаФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Сайт-агрегатор Metacritic назвал лучшие сериалы этого года. В список попали шоу, чья средняя оценка от топовых американских критиков оказалась самой высокой (шкала у Metacritiс 100-балльная):

1 место «Моя гениальная подруга» (My Brilliant Friend - 87 баллов из 100)

Сериал про дружбу двух девочек, живущих в послевоенном Неаполе.

2 место «Барри» (Barry - 83)

Наемного убийцу привлекает ремесло актера, и он пытается покончить с прошлым, но выходит это у него так себе.

Соперницы испытывали друг к другу уважение Фото: кадр из фильма

Соперницы испытывали друг к другу уважениеФото: кадр из фильма

3 место «Убивая Еву» (Killing Eve - 83)

Девушка-киллер и девушка-агент британской разведки играют в кошки-мышки.

4 место «В свободном улете» (Random Acts of Flyness - 83)

Короткометражки об искусстве.

5 место «Возвращение домой» (Homecoming - 83)

Солдат и социальный работник секретной правительственной службы пытаются вернуться к нормальной жизни в роли гражданских.

6 место «Сожалею о вашей утрате» (Sorry for Your Loss - 83)

История недавно овдовевшей женщины.

Понимания молодые люди так нигде и не находят Фото: кадр из фильма

Понимания молодые люди так нигде и не находятФото: кадр из фильма

7 место «Конец XXXго мира» (The End of the FXXXing World - 81)

Мальчик и девочка отправляются к папе девочки в надежде найти там понимание.

Наркобароны это национальное достояние Мексики Фото: кадр из фильма

Наркобароны это национальное достояние МексикиФото: кадр из фильма

8 место «Нарко: Мексика» (Narcos: Mexico - 80)

История наркобарона Феликса Гальярдо.

Когда в Англии показывали "Телохранителя", улицы пустели, как во время чемпионата мира по футболу Фото: кадр из фильма

Когда в Англии показывали "Телохранителя", улицы пустели, как во время чемпионата мира по футболуФото: кадр из фильма

9 место «Телохранитель» (Bodyguard - 79)

Телохранителем к премьер-министру назначен психически неуравновешенный бывший солдат.

10 место «Чёрная Молния» (Black Lightning - 79)

Чернокожий супергерой, давно отошедший от дел, вновь надевает свой костюм, когда в городе появляется опасная банда.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Финалист шоу «Голос» Ладислав Бубнар: «Учу русский язык, но самое сложное — это спряжения и падежи»
Чешский исполнитель в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro поделился подробностями борьбы за место в российском шоу-бизнесе и еще признался, что его сердце до сих пор не занято
Новости 24
Путин не поздравил с Новым годом Петра Порошенко
В московском метро будут транслировать новогоднее поздравление президента
Россия завершит создание системы обороны на Курилах к 2020 году
Ким Чен Ын извинился перед президентом Республики Корея
Задержан попутчик пропавшей владелицы ресторанов Burger King
Полиция изъяла в Москве 900 кг гибридной икры стоимостью больше 50 млн рублей
Черноморский флот за 2018 год перевыполнил план походов
Генеральный прокурор Украины заявил, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк
Россияне ушли на десятидневные новогодние каникулы
Трамп рассказал про «величайший обман» в истории американской политики
Глава «Нафтогаза» обозначил сумму финансовых претензий к «Газпрому»
Тысячи сербов вышли на протестное шествие по Белграду
Британский министр допустил срыв Brexit
Больше 590 жителей Конго заразились вирусом Эболы
Супруг пропавшего директора Burger King опроверг требование выкупа
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы
Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратной стороне Луны
Жителям Подмосковья дали газ после ЧП на газопроводе «Серпухов-Ленинград»
WSJ: США и Китай начали работу над договоренностями о торговле
Абэ: в переговорах с Россией по мирному договору есть много проблем
В Москве ограничили продажу алкоголя на праздничные дни
В США шесть человек пострадали из-за рухнувшего телетрапа