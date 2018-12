Названы лучшие иностранные сериалы-2018

Сайт-агрегатор Metacritic назвал лучшие сериалы этого года. В список попали шоу, чья средняя оценка от топовых американских критиков оказалась самой высокой (шкала у Metacritiс 100-балльная):

1 место «Моя гениальная подруга» (My Brilliant Friend - 87 баллов из 100)

Сериал про дружбу двух девочек, живущих в послевоенном Неаполе.

2 место «Барри» (Barry - 83)

Наемного убийцу привлекает ремесло актера, и он пытается покончить с прошлым, но выходит это у него так себе.

Соперницы испытывали друг к другу уважениеФото: кадр из фильма

3 место «Убивая Еву» (Killing Eve - 83)

Девушка-киллер и девушка-агент британской разведки играют в кошки-мышки.

4 место «В свободном улете» (Random Acts of Flyness - 83)

Короткометражки об искусстве.

5 место «Возвращение домой» (Homecoming - 83)

Солдат и социальный работник секретной правительственной службы пытаются вернуться к нормальной жизни в роли гражданских.

6 место «Сожалею о вашей утрате» (Sorry for Your Loss - 83)

История недавно овдовевшей женщины.

Понимания молодые люди так нигде и не находятФото: кадр из фильма

7 место «Конец XXXго мира» (The End of the FXXXing World - 81)

Мальчик и девочка отправляются к папе девочки в надежде найти там понимание.

Наркобароны это национальное достояние МексикиФото: кадр из фильма

8 место «Нарко: Мексика» (Narcos: Mexico - 80)

История наркобарона Феликса Гальярдо.

Когда в Англии показывали "Телохранителя", улицы пустели, как во время чемпионата мира по футболуФото: кадр из фильма

9 место «Телохранитель» (Bodyguard - 79)

Телохранителем к премьер-министру назначен психически неуравновешенный бывший солдат.

10 место «Чёрная Молния» (Black Lightning - 79)

Чернокожий супергерой, давно отошедший от дел, вновь надевает свой костюм, когда в городе появляется опасная банда.