2018-12-30T15:32:35+03:00
Туризм

Самые дорогие авиабилеты на Новый год 2019: Россияне улетели в ЮАР, Бразилию и Швейцарию

Есть и туристы, которые в вагоне класса “люкс” едут из Иркутска в Москву. Эксперты назвали самые дорогие авиа- и ж/д билеты на Новый год 2019
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
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Летать дороже всего бизнес-классом и на другой конец планеты, это очевидноЛетать дороже всего бизнес-классом и на другой конец планеты, это очевидноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Под Новый год можно и помечтать - например, о том, чтобы денег хватало на любые путешествия. А для вдохновения эксперты туристического сервиса Туту.ру как раз поделились с “КП” свежими цифрами о самых дорогих билетах на самолёт и поезд, которые российские путешественники купили на Новый год 2019. Для сравнения взяли все билеты между 25 декабря и 8 января.

Летать дороже всего бизнес-классом и на другой конец планеты, это очевидно. Рекорд - 250 тысяч рублей за перелёт из Москвы в Кейптаун (ЮАР) и обратно. Столько пассажир выложил за один билет в бизнес-класс. Также в десятку самых дорогостоящих новогодних полётов попали рейсы в бразильский Рио-де-Жанейро (196 тысяч рублей) и в Сингапур (185 тысяч рублей, во всех случаях речь идёт о стоимости авиабилетов туда и обратно на одного человека). Перелёт из Хабаровска в новозеландский город Окленд, реально на другой край света, обошёлся путешественникам в 190 тысяч рублей на каждого.

Как ни странно, есть в десятке и европейские маршруты. Оказывается, трехчасовой вояж из Москвы в Женеву может стоить 200 тысяч рублей на человека - дороже и Сингапура, и Рио-де-Жанейро, причём и то, и другое бизнес-классом. Нашлись желающие отдать 170 тысяч рублей с носа за полёт из Санкт-Петербурга в Рим.

Внутренние рейсы в топ-10 не попали, нет таких цен на перелёты по России. Зато самые дорогие железнодорожные билеты на Новый год - на поезда между российскими городами:

30 920 рублей - из Канска (Красноярский край) в Москву в вагоне “люкс”.

29 100 рублей - из Биробиджана в Москву в купе.

28 585 рублей - из Иркутска в Москву в вагоне “люкс”.

Чуть меньше денег потратили туристы, которые решили ехать в мягких вагонах из Москвы в Ниццу, Ригу или Вильнюс: по 26 - 27 тысяч рублей за билет в одну сторону на одного человека.

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