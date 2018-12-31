Финансовый прогноз - 2019: Рубль будет падать, а квартиры обещают дорожать

РУБЛЬ: ОСЛАБЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТСЯ

Раньше на рубль основное влияние оказывали цены на нефть. Сейчас на курс все больше влияют политика и слухи. И они тоже могут заставить его взлететь или рухнуть.

Чего ждать в новом году?

- Давать «конкретные» прогнозы курса валюты может или неграмотный человек, не знающий, что на курс свободно плавающей валюты действует огромное число непрогнозируемых факторов, или азартный игрок, надеющийся на счастливое совпадение. Или несчастный аналитик, который вынужден это делать, рискуя своей репутацией, – отвечает Начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин полагает, что рублю в наступающем году нечего бояться. Все будет стабильно, но только если опять кто-то не введет в отношении России новые санкции. Тогда курс может опуститься до 82 руб. за доллар.

Эксперты из Промсвязьбанка прогнозируют ослабление российской валюты до 70 руб. за доллар. Предпосылки для удешевления рубля есть. Одна из них – покупка валюты, которую хочет возобновить с января Центральный банк. Это значит, что будет создан ее искусственный дефицит и в итоге «деревянный» подешевеет. С осени из-за резкого ослабления нашей валюты закупок иностранной валюты не было.

НЕФТЬ: КОВАРНЫЙ СЛАНЕЦ

По прогнозам, минимальная цена барреля в 2019 году будет $60, а максимальная – $80. В этом диапазоне цена «черного золота» была и в уходящем году.

Причинами, которые будут толкать нефть вверх, станет снижение ее производства в Венесуэле и сокращение добычи странами ОПЕК+. Это уменьшит предложение и, соответственно, повысит цены. А сыграть против барреля может рост сланцевой добычи в США.

НЕДВИЖИМОСТЬ: НАЧАЛО РОСТА

Стоимость квартир впервые после нескольких лет падения начала расти.

Директор департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома рассказывает, что сейчас в Москве жилье эконом-класса стоит в среднем 157 тыс. руб./кв.м. Это на 6 тыс. больше, чем было в первом квартале этого года.

Квартира немного подорожали, потому что вырос спрос. Очень часто квартиры покупают ипотечники. На них приходится 41% сделок. Ставки по жилищным кредитам весь год снижались, вот люди и брали у банков деньги.

- Цены на недвижимость в следующем году вырастут на 5-10%, – уверен президент Ассоциации экспертиз строительных проектов Игорь Горячев.

Новостройки тоже дорожали. Сейчас средняя цена «квадрата» в них – 159 тыс. руб. Одна из причин – сокращение предложения нового жилья.

Города, где недвижимость подорожала больше всегоФото: Рушан КАЮМОВ

- В следующем году застройщики начнут активно выводить в продажу крупные жилые комплексы. А повышение ипотечных ставок остудит «пыл» покупателей, поэтому прирост спроса может остановиться, а значит, увеличение цен уже не будет столь быстрым, как сейчас, – считает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Сейчас в Москве самая дешевая квартира в 15 кв. м стоит 1,6 млн руб. Самая дорогая недвижимость продается за 837 млн руб. Она расположена в центре города, имеет дизайнерский ремонт во всех семи комнатах.

Города, где недвижимость подешевелаФото: Рушан КАЮМОВ

ВКЛАДЧИКИ СТАНУТ БОГАЧЕ, А ЗАЕМЩИКИ МОГУТ СТОЛКНУТЬСЯ СО СЛОЖНОСТЯМИ

С осени банки начали повышать ставки по вкладам. Это случилось, потому что ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%. А еще из-за того, что люди стали забирать из банков деньги и реже открывать депозиты. Чтобы вернуть клиентов, банки решили сделать депозиты дороже.

По данным Промсвязьбанка, средняя максимальная ставка в топ-10 банков по рублевым вкладам выросла в ноябре с 6 до 7,3%.

- Мы думаем, что рост ставок продолжится. За год они могут увеличиться на 1,5-2%. Однако, из-за сокращения реальных доходов, динамика прироста вкладов все равно будет незначительной, – комментирует управляющий директор по розничным продуктам Абсолют Банка Антон Павлов.

Кредиты тоже будут дорожать. Ведь именно деньгами вкладчиков кредитуют заемщиков. И раз вкладчикам надо будет платить больше, то должникам придется оплачивать этот «банкет».

Банковский эксперт Тимур Аитов считает, что получить одобрение на кредит будет сложнее и сама процедура станет занимать больше времени. Банки будут проверять все документы, которые получают от клиента вне зависимости от размера кредита, что не всегда делается сегодня. А еще будут чаще учитывать наличие у людей долговых обязательств. Закредитованным заемщикам получить новый кредит станет сложнее.

И сейчас, и в будущем ставки в одном и том же банке могут сильно отличаться для разных заемщиков. Здесь все зависит от его доходов, требуемой суммы, кредитной истории, срока кредитования.

Заемщикам при выборе банка надо смотреть не только на ставку, но и на другие условия. Например, на страховку. При потребительском кредитовании некоторые банки при отказе от покупки полиса сильно поднимают проценты. Кредитные организации так ратуют за покупку страховок, потому что страховщики им платят за привлеченных клиентов. Самому же заемщику эта страховка практически ничего не дает, потому что при наступлении страхового случая получить выплаты очень проблематично. Так что лучше искать банк, который не повышает ставку при отказе от страховки.

Ну а чтобы взять кредит под более низкий процент, имеет смысл обратиться в банк, где уже брали кредит, открывали вклад или на карту которого получаете зарплату. Такой кредитор может быть лояльнее и сделать более выгодное предложение.

НЕ СПЕШИТЕ БРАТЬ КРЕДИТЫ И НЕ ИГРАЙТЕ НА ФОРЕКСЕ

Как стать богаче в новом году или хотя бы не потерять то, что имеешь?

Тем, у кого есть деньги, можно присмотреться к недвижимости. Уже сейчас инвесторы начинают появляться на вторичном рынке. Но нужно выбирать ликвидный объект, то есть такой, который можно потом легко и с прибылью продать. Квартира в аварийном доме, на которую удалось наскрести денег, или недвижимость с мутной юридической историей вряд ли подорожает.

Вклады вновь становятся привлекательными. До значений 2013 года, когда можно было положить деньги под 20%, далеко, но это и не 5%, как было почти весь 2018-ый. Уже есть депозиты со ставкой 8%. Правда, там имеются некоторые ограничения. Например, вклад можно открыть только на год без возможности снять деньги раньше срока без потери процентов. На счет требуется внести сумму от 1 млн руб., а то и больше. Кстати, открывая вклад, следует помнить, что застрахованы АСВ только 1,4 млн руб. Так что класть в один банк большую сумму нежелательно.

Хранить деньги лучше в нескольких валютах, не только в рублях. Хотя бы половину или треть надо переводить в доллары. Предпосылок к тому, что американец рухнет, нет.

Инвестиции в МФО, игра на форексе по-прежнему остаются плохими способами преумножить свои сбережения. Скорее, это верный путь их потерять.

Брать ли сейчас ипотеку, зависит от конкретной ситуации. Ставки по ней, вероятно, будут расти.

- По данным Центрального банка, с начала года с помощью ипотеки заключили 55% сделок. И пока ставки в целом остаются доступными для заемщиков. Сейчас кредит на квартиру можно взять под 9,6%. Но скоро все может измениться. Свою «лепту» уже внес в сентябре тот же Центробанк, который повысил ключевую ставку. После этого крупнейшие игроки тут же повысили ставки по ипотеке. В следующем году ипотечные ставки могут подняться до 12%, - предполагает гендиректор краудфандинговой площадки недвижимости Aktivo Егор Клименко.

Но это не значит, что надо успеть вскочить в «последний вагон». Ипотека – крупный кредит, и ее берут не на один год. Поэтому здесь нужно исходить из того, насколько вы нуждаетесь сейчас в улучшении своих жилищных условий. То же самое касается кредитов. Брать кредит на очередной новый телефон, если после погашения долга банку будет не на что жить, явно не стоит.