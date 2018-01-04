2019-01-04T11:13:06+03:00
Дом. Семья

Рождественская история: Брошенный хозяином пёс стал мировой знаменитостью

Душераздирающий момент, как собака бежит за машиной предавшего ее человека, попал в объектив камеры [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пес долго и безуспешно пытался попасть назад в машинуПес долго и безуспешно пытался попасть назад в машинуФото: кадр с видео youtube.com
Изменить размер текста:

Настоящая рождественская история случилась в жизни одного пса из Британии. Перед Рождеством его бросил хозяин. Просто выпустил из машины на безлюдной дороге вместе с его подстилкой, а сам бегом вернулся в автомобиль и закрыл дверь.

Напрасно собака бегала вокруг машины, виляла хвостом, заглядывала в окна и просила пустить ее внутрь. Тот, кто прежде был ее человеком, немного помедлив, тронулся с места и уехал. А пёс побежал за машиной…

Бездушный хозяин оставил собаку на безлюдной трассе .Этот момент запечатлела камера видеонаблюдения

Эти душераздирающие кадры сняла камера уличного видеонаблюдения в городе Сток-он-Трент, а запись накануне Рождества обнародовали в интернете сотрудники британского приюта для животных, которые и подобрали преданного хозяином пса.

Теперь его зовут Снуп. Кстати, пёс оказался вовсе не безродной дворнягой, а стаффордширским бультерьером. После того, как работники приюта распространили видео по соцсетям, Снуп стал настоящей мировой знаменитостью: его грустная история, о которой писали СМИ в самых разных странах, тронула сердца миллионов людей.

В приюте пса назвали Снупом, и теперь выбирают ему самого лучшего хозяина – желающих взять его к себе очень много. Фото: Twitter/RachRSPCA

В приюте пса назвали Снупом, и теперь выбирают ему самого лучшего хозяина – желающих взять его к себе очень много. Фото: Twitter/RachRSPCA

Желающих забрать Снупа себе – очень много, тысячи. Даже известный американский рэпер Снуп Дог объявил, что в его доме всегда найдется место для четвероногого тёзки.

Знаменитый американский рэпер Снуп Дог тоже изъявил готовность забрать четвероногого тезку. Фото: Twitter/RachRSPCA

Знаменитый американский рэпер Снуп Дог тоже изъявил готовность забрать четвероногого тезку. Фото: Twitter/RachRSPCA

Но хозяина у Снупа пока нет: пёс ещё проходит медицинское обследование, после которого работники приюта подберут собаке нового человека. Хорошего.

Тысячи людей предложили новый дом псу, брошенному на дороге.Снупа хозяин оставил прямо на трассе и уехал

В ТЕМУ

Сбитого машиной домашнего пса выручил случайный прохожий

В Красноярске сбили и бросили на обочине домашнего пса. Пострадавшую на дороге собаку ветеринарам доставили 2 января. Привез мужчина, прохожий. Он заметил, что псу плохо, у него травмы. И не смог остаться в стороне. А хозяин – смог, он от собаки отказался (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Курс доллара 4 января снизился до 68,6 рубля
В Госдуме предложили проверить автомобили, оснащенные спецсигналами
У побережья Китая столкнулись рыболовецкая шхуна и грузовое судно
Каждый пятый работодатель России планирует повысить зарплаты в новом году
В Германии прогнозируют ухудшение отношений Берлина и Москвы
Глава СК Александр Бастрыкин прокомментировал экстрадицию Алексея Кузнецова в Россию
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил об обеспокоенности военными контактами России и Венесуэлы
Майк Помпео заявил, что Вашингтон пытается найти области для возможного сотрудничества с Россией
Помпео уверен в том, что новая встреча лидеров США и КНДР состоится в ближайшее время
Работники японского музея хранили забытую ребенком игрушку в течение 30 лет
Великобритания для контроля за мигрантами отправит в пролив Па-де-Кале патрульный корабль
Полковник ВС США в отставке назвал решение о выводе американских войск из Сирии хитрым шагом