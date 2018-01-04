Рождественская история: Брошенный хозяином пёс стал мировой знаменитостью

Настоящая рождественская история случилась в жизни одного пса из Британии. Перед Рождеством его бросил хозяин. Просто выпустил из машины на безлюдной дороге вместе с его подстилкой, а сам бегом вернулся в автомобиль и закрыл дверь.

Напрасно собака бегала вокруг машины, виляла хвостом, заглядывала в окна и просила пустить ее внутрь. Тот, кто прежде был ее человеком, немного помедлив, тронулся с места и уехал. А пёс побежал за машиной…

Бездушный хозяин оставил собаку на безлюдной трассе .Этот момент запечатлела камера видеонаблюдения

Эти душераздирающие кадры сняла камера уличного видеонаблюдения в городе Сток-он-Трент, а запись накануне Рождества обнародовали в интернете сотрудники британского приюта для животных, которые и подобрали преданного хозяином пса.

Теперь его зовут Снуп. Кстати, пёс оказался вовсе не безродной дворнягой, а стаффордширским бультерьером. После того, как работники приюта распространили видео по соцсетям, Снуп стал настоящей мировой знаменитостью: его грустная история, о которой писали СМИ в самых разных странах, тронула сердца миллионов людей.

В приюте пса назвали Снупом, и теперь выбирают ему самого лучшего хозяина – желающих взять его к себе очень много. Фото: Twitter/RachRSPCA

Желающих забрать Снупа себе – очень много, тысячи. Даже известный американский рэпер Снуп Дог объявил, что в его доме всегда найдется место для четвероногого тёзки.

Знаменитый американский рэпер Снуп Дог тоже изъявил готовность забрать четвероногого тезку. Фото: Twitter/RachRSPCA

Но хозяина у Снупа пока нет: пёс ещё проходит медицинское обследование, после которого работники приюта подберут собаке нового человека. Хорошего.

Тысячи людей предложили новый дом псу, брошенному на дороге.Снупа хозяин оставил прямо на трассе и уехал

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