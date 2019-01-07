Юнна Мориц: Но Христос родился в абсолютной нищете - в хлеву, рядом со скотом. И я против, чтобы богатые оскорбляли бедных, нищих
- Юнна Петровна, вас с праздником! С Рождеством!
- И я вас поздравляю.
Юнна Мориц - «...я против, чтобы богатые оскорбляли бедных, нищих»
- Мы просто в восторге от ваших Рождественских стихов. Они, на мой взгляд, необычные, знаете, чем? Вы пишите о Героях Библейских сюжетов и о Христе, - как о живых людях, а не о Божествах.
- Так оно и есть...
- То есть - вы их очеловечиваете.
- Ну, просто - речь о Божьем сыне... Рождество - это что такое? Это рождение Божьего сына, который - Человек и Спаситель. И в человеке должны быть силы, равные пониманию этого великого события.
- И вот если задуматься... Что это простым людям, на ваш взгляд, даёт - вот приближение Христа - именно вот к нашему сегодняшнему дню? Что это может дать?
- Веру в свои силы и в свою жизнеспособность. Я называю это - жизнество. Вера в то, что человек способен вынести гораздо больше, чем нам кажется. И при этом он остаётся человеком.
Вот я как раз сейчас заканчиваю стихотворение о том, что... Это просто ужас, что творится на Рождественской неделе. Все время выступают (на российских телеканалах.- А.Г.) разные артисты, рассказывают, как не было в стране ничегошеньки - ни колготок, ни туфель, ни шуб, только за границей можно было что-то купить. А на таможне отбирали... И вот был какой кошмар.
Они просто начинают дружно, коллективно оскорблять, разоблачать "нищету той державы, которой больше нет".
Но Христос родился в абсолютной нищете - в хлеву, в яслях, рядом со скотом. И эта нищета - она имеет особенный смысл. Это - образ возможности человека оставаться человеком, быть Божьим сыном, быть Спасителем. Потому что - эта нищета святая и чистая. И совсем не в богатстве рождается это все.
Дело совсем не в том, что я - против богатства, нет. Я - против оскорбления людей бедных, нищих - с точки зрения людей богатых. Потому что человек нищий - с точки зрения богатого человека - может быть намного богаче его духовно и намного богаче его внутренними силами.
* * *
На рождественской неделе
В телеящике - модели,
И эстрадные певцы,
И киношные актёры,
И балетные танцоры
Вспоминают горя горы,
Где с трудом сводя концы,
Эти мучились творцы:
Выжить не было надежды,
Модной не было одежды -
Ни костюмов, ни белья,
Джинсов не было, колготок,
Туфель, шляпок, шуб и шмоток,
За которыми летали
В заграничные края!
На рождественской неделе
От восторга обалдели,
Вспоминая о державе,
Где они купались в славе,
Больше нет державы той, -
И торгуют срамотой,
И устроили облаву
В Рождество на ту державу,
Попрекая нищетой!
Но святая нищета -
Это ясли для Христа,
Божий сын рождён в хлеву,
Там и слава - Рождеству,
И Марии красотой
Там сияет свет святой
Над пречистой нищетой!