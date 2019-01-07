Юнна Мориц: Но Христос родился в абсолютной нищете - в хлеву, рядом со скотом. И я против, чтобы богатые оскорбляли бедных, нищих

- Юнна Петровна, вас с праздником! С Рождеством!

- И я вас поздравляю.

Юнна Мориц - «...я против, чтобы богатые оскорбляли бедных, нищих» 00:00 00:00

- Мы просто в восторге от ваших Рождественских стихов. Они, на мой взгляд, необычные, знаете, чем? Вы пишите о Героях Библейских сюжетов и о Христе, - как о живых людях, а не о Божествах.

- Так оно и есть...

- То есть - вы их очеловечиваете.

- Ну, просто - речь о Божьем сыне... Рождество - это что такое? Это рождение Божьего сына, который - Человек и Спаситель. И в человеке должны быть силы, равные пониманию этого великого события.

- И вот если задуматься... Что это простым людям, на ваш взгляд, даёт - вот приближение Христа - именно вот к нашему сегодняшнему дню? Что это может дать?

- Веру в свои силы и в свою жизнеспособность. Я называю это - жизнество. Вера в то, что человек способен вынести гораздо больше, чем нам кажется. И при этом он остаётся человеком.

Вот я как раз сейчас заканчиваю стихотворение о том, что... Это просто ужас, что творится на Рождественской неделе. Все время выступают (на российских телеканалах.- А.Г.) разные артисты, рассказывают, как не было в стране ничегошеньки - ни колготок, ни туфель, ни шуб, только за границей можно было что-то купить. А на таможне отбирали... И вот был какой кошмар.

Они просто начинают дружно, коллективно оскорблять, разоблачать "нищету той державы, которой больше нет".

Но Христос родился в абсолютной нищете - в хлеву, в яслях, рядом со скотом. И эта нищета - она имеет особенный смысл. Это - образ возможности человека оставаться человеком, быть Божьим сыном, быть Спасителем. Потому что - эта нищета святая и чистая. И совсем не в богатстве рождается это все.

Дело совсем не в том, что я - против богатства, нет. Я - против оскорбления людей бедных, нищих - с точки зрения людей богатых. Потому что человек нищий - с точки зрения богатого человека - может быть намного богаче его духовно и намного богаче его внутренними силами.

* * *

На рождественской неделе

В телеящике - модели,

И эстрадные певцы,

И киношные актёры,

И балетные танцоры

Вспоминают горя горы,

Где с трудом сводя концы,

Эти мучились творцы:

Выжить не было надежды,

Модной не было одежды -

Ни костюмов, ни белья,

Джинсов не было, колготок,

Туфель, шляпок, шуб и шмоток,

За которыми летали

В заграничные края!

На рождественской неделе

От восторга обалдели,

Вспоминая о державе,

Где они купались в славе,

Больше нет державы той, -

И торгуют срамотой,

И устроили облаву

В Рождество на ту державу,

Попрекая нищетой!

Но святая нищета -

Это ясли для Христа,

Божий сын рождён в хлеву,

Там и слава - Рождеству,

И Марии красотой

Там сияет свет святой

Над пречистой нищетой!