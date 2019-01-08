Холода в Италии: пальто для коров, одеяла для грядок и... пробежаться босиком по заснеженному пляжу

Уже несколько дней, как южные и центральные части Италии, а особенно регионы Campania, Basilicata и Puglia накрыл холодный фронт со снегом и сильными порывами ветра. Полиция распространила заявление, чтобы люди выезжали на дорогу только в крайнем случае, если слишком необходимо.

Холода в Италии.

По итальянским соцсетям ходят видео заснеженных пляжей, что большая экзотика для этих мест. И некоторые итальянские особо отчаянные смельчаки на камеру даже способны раздеться, эффектно пробежаться по засыпанному снегом пляжу и прыгнуть в ледяное море, чтобы их видео стало вирусным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/685386" frameborder="0"></iframe> Босиком по снегу.

Впрочем, они конечно не знают, что в России происходит на Крещение и какие на самом деле бывают морозы, нас таким не удивишь.

Суровый климат по итальянским меркам это ниже нуля.

Зато русского человека способно удивить то, что в такую погоду — около 5 ниже нуля со снегом итальянские фермеры уже укутывают своих домашних животных — коров, быков, телят специально сшитыми для них пальто, чтобы уберечь их от простуды. Пальто производятся специально для животных и стоят от 40 до 70 евро за штуку в зависимости от качества материала и размера. Эти пальто представляют собой утепленные покрывала по размеру и форме животного, соединяющиеся специальными застежками с резинками внизу туловища и на шее. В общем, коровы и быки с телятами в Италии тоже модные.

Фермеры укутывают буренок в подобные накидки.

Также итальянские фермеры используют утепленные спец-одеяла для грядок, тепловые пушки и обогревающие лампы красного цвета.

«Чтобы помочь животным справляться с суровым климатом, - говорит Джорджио Пиованелли, производитель молока из Бергамо, - мы обогатили рацион питания пищей, дающей больше энергии, также подогреваем и поливочные трубы, чтобы избежать чрезмерных изменений между температурой проглоченной воды и температурой тела животных, чтобы не допустить у них простуды».

Суровый климат по итальянским меркам — это ниже нуля. Из-за высокой влажности местного климата этот холод действительно пробирает до костей. В помещении, где содержат животных, стараются поддерживать температуру не ниже 20 градусов тепла.

Самая страшная отметка для местных фермеров и садоводов — это 15 градусов ниже нуля. Тогда они готовы укутывать деревья, так так по их словам, на этой отметке начинаются непоправимые изменения в коре, трещины и так далее, в общем, существует большой риск потерять ценные породы плодовых деревьев. К примеру, яблони по словам местных садоводов не способны пережить отметки ниже 20 градусов. Хорошо, что российские яблони об этом не знают. А оливы могут потерять почки и тогда не будет урожая на будущий год, как это случилось в 1985 году. Тогда холода уничтожили многолетние оливы, для восстановления которых понадобилось 10 лет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Афины завалило снегом

Жители Греции продолжают жаловаться на погоду, которая ухудшилась еще в конце декабря прошлого года: тогда снег выпал на севере и в центральной части страны. А в ночь на вторник, 8 января, сугробы образовались и в Афинах, при этом температура воздуха там опустилась ниже нуля (подробности)