В древних английских могилах обнаружены скелеты с черепами между ног

В ходе строительных работ, начатых в окрестностях города Бери Сент Эдмундс (Bury St Edmunds) в английском графстве Саффолк (Suffolk), было вскрыто древнеримское захоронение. Археологи отнесли его к 4 веку нашей эры. Захоронение - весьма странное, мягко говоря. Среди 52 обнаруженных скелетов 17 оказались обезглавленными - черепа лежали у них между ног. Что, естественно, озадачивало.

Восемь обезглавленных скелетов были женскими, восемь — мужскими, еще один принадлежал десятилетнему ребенку.

Загадку усугубляет то, что люди не были казнены - лишились голов не при жизни. Палачи их им не рубили. Археологи уверяют: характерных следов от удара топором или мечом нет. Головы были отделены от тел посмертно. Отделены очень аккуратно. Возможно даже, с помощью хирургических инструментов. Шею резали сзади чуть ниже основания черепа.

Череп между ног. Зачем?

Газета Daily Mail приводит мнение Эндрю Пичи (Andrew Peachey) из компании Archaeological Solutions, ведущей раскопки.

Он полагает: похороненные принадлежали к некой обособленной группе, которой была свойственна столь причудливая манера погребения. То есть, головы размещали между ног покойников в культовых целях. Но в чем был смысл подобного ритуала? Ответа нет. По крайней мере авторы «находки» никаких версий пока не предложили.

Обезглавленных скелетов захоронении набралось 17 штук, один из них детский.

Здравая гипотеза все же имеется. Ее высказали несколько экспертов из числа тех, которые оставили сообщения в откликах. По их разумению, посмертные насильственные действия соплеменники применяли к тем умершим или погибшим, которых подозревали в том, что они могут восстать из мертвых, выбраться из могил и начать вредить живым. Такими «беспокойными» и опасными считали колдунов, вампиров и скончавшихся в результате эпидемий смертельных болезней.

Подозрительным покойникам — чтобы они не вылезали из могил - вбивали осиновые колья в тела, вставляли в рты камни, придавливали конечности тяжелыми предметами. Вполне возможно, что и головы отделяли в целях предохранения.

Кстати, многие обезглавленные при жизни болели туберкулезом. Не исключено, что от его распространения и защищались.

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