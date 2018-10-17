Останки малолетнего вампира обнаружили в Италии

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-17T18:00:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшное зрелище открылось археологам, которые раскопали одну из могил на древнем "Детском кладбище" (La Necropoli dei Bambini) в Лугано - это в итальянском регионе Умбрия. Здесь примерно в V хоронили малолетних жертв эпидемии малярии, свирепствовавшей в то время. Хоронили почему-то отдельно от взрослых.

Итальянские исследователи вместе с американскими коллегами из Университета Аризоны (University of Arizona) и Стэнфордского университета (Stanford University) увидели скелет, из рта которого торчал весьма крупный камень.

Скелет "ребенка-вампира" был зарыт глубоко в землю, могила была укреплена камнями.

Ученые, кстати, ожидали обнаружить нечто необычное, поскольку могила была крупнее остальных и странным образом укреплена. Тем не менее находка шокировала.

Скелет принадлежал 10-летнему ребенку - его возраст определили по зубам. Равно как и то, что камень засовывали не без труда. На зубах сохранились соответствующие царапины.

Пол ребенка пока не известен.

По словам профессора Дэвида Сорена (David Soren), который уже более трех лет руководит раскопками на "Детском кладбище", камень во рту свидетельствует о том, что местные жители считали ребенка вампиром. И таким способом хотели обезопасить себя от него. Чтобы не вставал из могилы. Ведь в те времена, да и в последующие, верили: если не принять меры, то мертвые вампиры вылезут из могил, продолжат пить кровь и разносить тем самым смертоносные болезни. Например, малярию, если иметь в виду нынешние раскопки.

Вот так с камнем во рту и нашли "Вампира из Луньяно".

Как сообщает Daily Mail, ученые назвали похороненного ребенка «Вампиром из Луньяно». И не сомневаются, что камень ему в рот вставили в ритуальных целях. Однако какие именно сопутствующие обстоятельства вызвали подозрения современников, можно только гадать. Скорее всего они заметили кровь на его или на ее губах.

Камень, который вынули изо рта ребенка.

Находка, подобная той, которая была сделана на кладбище в Луньяно, не единственная. В 2009 году при раскопках старинной братской могилы в Венеции, в которой были похоронены жертвы эпидемии чумы, косившей там людей в 1576 году, археологи нашли скелет женщины с камнем во рту - «Вампира из Венеции», как ее потом назвали.

Маттео Боррини (Matteo Borrini ), историк из Университета Флоренции (University of Florence), еще тогда уверял: так причудливо хоронили только вампиров. Точнее тех, кого считали вампирами. Опять же ради предохранения от них. Мол, встречал указание на подобные обряды в архивных документах.

По словам историка, местные жители подозревали, что именно вампиры распространяли чуму. Боррини объяснял, что столь мистическое предубеждение, скорее всего, возникло от того, что у жертв болезни порой шла кровь изо рта. Кровоточить продолжали и мертвые. На трупы с окровавленными ртами натыкались грабители могил - люди темные, которые начинали думать, что особенно злостно вампиры сосут кровь после своей смерти. И чтобы они этого не делали, подозрительным мертвым затыкали рты.

Череп женщины - "Вампира из Венеции" с камнем во рту.

В любом случае виноваты вампиры - кто в малярии, кто в чуме. Однако «Вампир из Луньяно» свидетельствует, что обычай затыкать им рты камнями возник как минимум на тысячу лет раньше, чем полагал Боррини. И возник отнюдь не для защиты от зачумленных. В этом смысле его идея по поводу природы предубеждения выглядит весьма спорной.

Кто знает, может быть, камни играли какую-то другую роль? На том же кладбище в Луньяно в одной из могил археологи обнаружили скелет трехлетней девочки, у которой тяжелыми камнями были придавлены ручки и ножки.

О других ужасах средневековой Италии читайте Ученые исследуют останки женщины, родившей в могиле

А В ЭТО ВРЕМЯ

Физик уверяет: вампиров нет и не было

В вампиров не верит профессор физики Костас Эфтимайо (Costas Efthimiou) из Университета центральной Флориды (UCF). Считает, что их существование противоречит законам математики. Ведь по устоявшимся представлениям, человек, укушенный вампиром, и сам таким становится. Заражается и начинает пить кровь других людей. И что? А то, что вампиры должны тогда множится в геометрической прогрессии.

Профессор провел вычисления еще до того, как был обнаружен «Вампир из Луньяно» V века. Предположил, что первый кровожадный оборотень появился гораздо позднее - в 1600 году. На Земле тогда жили примерно 600 миллионов человек.

Вампир укусил одного, тот - другого и так далее. Уже через два с половиной года, по подсчетам Эфтимайо все земляне стали бы упырями и пили бы кровь друг у друга. Такого не случилось даже при том условии, что кровопийцы припозднились. Значит вампиров не было вовсе. И нет. А были лишь суеверия.