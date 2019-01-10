2019-01-10T11:33:23+03:00
Спорт

Мария Шарапова начнет выступление на Australian Open матчем с теннисисткой из квалификации

В Мельбурне прошла жеребьевка первого в сезоне турнира "Большого шлема"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Мария Шарапова.Мария Шарапова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В четверг, 10 декабря, в австралийском Мельбурне прошла жеребьевка первого в этом сезоне турнира серии "Большого шлема" - Открытого чемпионата Австралии. Своих соперников узнали участники основной сетки турнира - 9 россиянок и 4 россиянина.

Мария Шарапова посеяна в Австралии под номером 30 и ее первый соперник пока что не известен. Ею станет одна из теннисисток, которая успешно пройдет квалификационный турнир. В третьем раунде соревнований Шарапова может попасть на Каролин Вознияцки - действующую чемпионку турнира. Дарья Касаткина (10 номер посева) в первом круге сыграет с Тимеей Бачински.

Что касается мужской части турнира, то 10-й номер посева Карен Хачанов начнет соревнования в Австралии с матча против Питера Гойовчика. Евгений Донской встретится с Ласло Дьере. А 16-й номер посева Даниил Медведев начнет турнир матчем против выходца из квалификации. А в четвертом круге он может попасть на первого номера посева - серба Новака Джоковича.

51-й в истории Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 14 по 27 января 2019 года в Мельбурне.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе
Тоннель в столичном Тушино затопило из-за провала грунта
Fiat выплатит в США не менее $700 млн по искам "дизельного скандала"
Ким Чен Ын пригласил Си Цзиньпина в Пхеньян с ответным визитом
В ЦАР допускают размещение российской военной базы
В ВКС заявили, что военный спутник "Космос-2430" был сведен с орбиты планово
Украинский военный придумал, как «прорваться» в Азовское море
На президентских выборах в ДР Конго победил Феликс Чисикеди
В Германии бастуют сотрудники служб безопасности трех аэропортов
В Ростехе назвали надуманной проблему нехватки композитов для самолета МС-21
Принадлежности для инсулиновых инъекций будут выдаваться бесплатно
Акула покусала двух женщин у побережья Австралии
Причины появления отверстия в обшивке "Союза" назовут в ближайшие недели
Жена владельца Amazon после развода может стать самой богатой женщиной в мире
В Подмосковье двухлетний ребенок выпал из окна на пятом этаже и выжил
В Таиланде умерла туристка из России
Погода в Москве на 10 января 2019 года: в городе немного потеплеет
Япония намерена вести переговоры о мирном договоре с РФ в спокойной обстановке
Российский военный спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере
Временный глава Пентагона нецензурно высказался об истребителях F-35
Сайт посольства США в России не обновляется из-за «шатдауна»
Ким Чен Ын пообещал Си Цзиньпину постараться, чтобы его вторая встреча с Трампом принесла хорошие результаты
Эрдоган объявил «войну» пластиковым пакетам, призвав заменить их авоськами из конопли
Депутат Верховной Рады: Украинцев обрекли на замерзание
В Иране арестовали американца Майкла Уайта