Мария Шарапова начнет выступление на Australian Open матчем с теннисисткой из квалификации

В четверг, 10 декабря, в австралийском Мельбурне прошла жеребьевка первого в этом сезоне турнира серии "Большого шлема" - Открытого чемпионата Австралии. Своих соперников узнали участники основной сетки турнира - 9 россиянок и 4 россиянина.

Мария Шарапова посеяна в Австралии под номером 30 и ее первый соперник пока что не известен. Ею станет одна из теннисисток, которая успешно пройдет квалификационный турнир. В третьем раунде соревнований Шарапова может попасть на Каролин Вознияцки - действующую чемпионку турнира. Дарья Касаткина (10 номер посева) в первом круге сыграет с Тимеей Бачински.

Что касается мужской части турнира, то 10-й номер посева Карен Хачанов начнет соревнования в Австралии с матча против Питера Гойовчика. Евгений Донской встретится с Ласло Дьере. А 16-й номер посева Даниил Медведев начнет турнир матчем против выходца из квалификации. А в четвертом круге он может попасть на первого номера посева - серба Новака Джоковича.

51-й в истории Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 14 по 27 января 2019 года в Мельбурне.