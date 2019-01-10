“Пятерка”, давай, до свидания!

“Вот у вас сын-отличник! Вам так повезло!”

“Ну что ж ты все “тройки” носишь? Не получишь новый телефон в подарок!”

Обычные комментарии родителей, которые именно по цифрам в дневнике судят об успехах своего ребенка. Но так ли важно, чтобы ребенок приносил именно их - “пятерки”? О чем они говорят? Насколько они отражают успехи ученика, его прогресс в учебе? Все чаще педагоги говорят, что нужна другая система, в которой большее внимание уделяется развитию ребенка, а не бездушным отметкам в дневнике, - безотметочное обучение.

Но сначала разберемся, в чем разница между оценкой и отметкой. Отметка — символ, измеримый показатель. К примеру, «я прыгнул на пять метров». «Пять метров» — это отметка, причем объективная. Пять метров – и в Африке те же пять метров. А оценка — это суждение, мысль. «Вот у Вани это задание получается выполнить, а у тебя нет. Давай вместе посмотрим, что ты делаешь не так», - вот это оценка.

В нашей системе образования внимание уделяется именно отметкам ребенка: сколько “пятерок” или “двоек” он получил, какой балл набирает на ЕГЭ. Безотметочное обучение — это учеба с оценками, а не отметками. В чем же, собственно, цель такого обучения? Все просто - помочь ребенку. Если мы будем говорить ему, что у него получается, а над чем еще стоит поработать, то заметим рост мотивации к учебе. Когда учитель ставит школьнику “двойку” за “двойкой”, он добивается только озлобления и ненависти к школе. Руки опускаются, учиться уже не хочется. А можно же все изменить!

Сегодня безотметочное обучение у нас применяют только в первых классах. Но как быть со вторыми, третьими и другими, старшими, классами?

“Дубинка” нужна родителям, потому что им некогда

Заслуженный учитель РФ Александр Пименов рассказывает, почему наши школы не решаются вводить безотметочное обучение:

- Такое обучение позволит ребенку достичь больших результатов, так как в этой системе акцент ставится на внутренний мир ребенка, на его самооценку, желание совершенствовать самого себя. А отметка — это, в некотором роде, «дубинка». Совершенно не зря в первых классах нет отметок. Другой вопрос, что происходит в этих классах? Как учителя строят занятия? Хотелось бы ребенку во втором классе продолжать учиться без отметок?

Большинство учителей, родителей считают, что не существует другого стимула учиться, кроме отметки. Когда я был директором школы, мы решили продолжить безотметочное обучение во втором классе. Родители могли следить за продвижением ребенка, видеть, как он рос и где тормозил. Но в конце года они настояли на том, чтобы мы вернули отметки в образовательный процесс, потому что заглянуть в дневник и посмотреть отметки проще, чем сидеть и листать книжку с рекомендациями учителя: «У нас нет времени это листать, нам нужна отметка!».

Для нас это был очень интересный опыт. На тот момент мы знали, как оценивать ребенка без «дубинки», как сделать так, чтобы ребенок смог самостоятельно анализировать свою работу. Однако целевая группа не приняла нас. Многие учителя тоже не поддержали новую систему.

Слишком сложно?

Безотметочное обучение еще называют формирующим или критериальным оцениванием. Если говорить про такое обучение, то, в первую очередь, важно, как ребенок сам оценивает свою работу: «Что я знаю, а чего пока не знаю? Над чем мне стоит еще поработать?».

Нужно выходить на новый уровень оценивания в российских школах, на согласование самооценки ребенка и оценки учителя. Инструментов для того, чтобы связать самооценку ребенка и оценку учителя, много. Даже есть специальные пособия. Например, в книге Джона Хэтти «Видимое обучение» формирующее оценивание занимает третье место среди 160 факторов, влияющих на успехи ребенка.

Что обычно происходит на уроках в наших школах? За последние пять минут учитель ставит всем отметки и отпускает детей из класса. Заканчивается еще один школьный день. А система оценивания должна проходить через весь урок. И именно поэтому она с таким трудом воспринимается и руководителями образования, и учителями, и родителями. В прошлом году Александр Пименов проводил исследование по всей России: опрашивал всех участников образовательного процесса о проблемах, с которыми они сталкиваются.

- Конечно, многие дети стремятся получить хорошую отметку. Хотя, безусловно, есть и те, кого отметки не волнуют. Но в целом дети гонятся за «отлично» или «хорошо» ради приличного аттестата. Отметка — это некоторый статус того, как ты учишься. Многие ребята стараются получать хорошие отметки, чтобы их не ругали мама с папой. Мы проводили исследование о роли пятибалльной системы в жизни ученика, и оказалось, что отметка важна для ученика в два с половиной раза меньше, чем для учителя. В большей степени солидарны с мнением детей были директора школ.

ЦИФРЫ

В том, что отметка в 5 баллов мотивирует школьников лучше учиться уверены:

- 35 % учеников

- 88 % учителей

- 40 % директоров школ

По данным исследования Александра Пименова.

Не надо пугать “двойками”

Для самих детей важно, чтобы учителя не запугивали их “двойками”, а давали ценные советы для внутреннего роста. В безотметочном обучении успешность ученика зависит исключительно от его личностных качеств, а не от количества “пятерок”. И при этом, что еще важнее, стираются границы между двоечником и отличником.

- Сейчас нам все чаще говорят: «Нужно учить ребенка в быстро меняющемся мире!», и, в этом плане, очень важно оценивать прогресс ребенка, - считает бывший руководитель Рособрнадзора Виктор Болотов. - Не абсолютные достижения - соответствуешь образцу - пять, не соответствуешь - два, - а личностные.

Самый сложный элемент системы - самооценивание - является важной частью безотметочного обучения. Нужно уметь найти подход к каждому ученику и помочь ему научиться правильно оценивать свои успехи и ошибки.

Тесто уже начало вываливаться из кастрюли

В России привычна пятибалльная система отметок. Хотя есть и стобалльная, по которой оценивают ЕГЭ. Но бывают и десятибалльная, и даже алфавитная системы. Например, в экономико-математическом лицее № 29 Ижевска. Прогресс учеников оценивают буквами русского алфавита. А каждая оценка принадлежит определенному уровню: алгоритмическому, продуктивному, эвристическому и творческому.

- Как это работает? Ну вот смотрите, - рассказывает Сабина Бикбулатова, ученица лицея. - “А” – уровень алгоритмический – это решение простого примера типа два плюс два. “П” – продуктивный, он сложнее - умножь два на два. “Э” – эвристический - напиши сочинение о значимости сложения и умножения в современном мире. “Т” – творческий - напиши роман о том, как “двойка” много работала и стала “четверкой”.

В конце каждой четверти учителя переводят буквы в цифры по привычной пятибалльной шкале. Такая система больше приближена к формирующему оцениванию: успехи ребенка словно разложены по полочкам, на уровни, благодаря чему и ученик, и родители могут следить за прогрессом по каждой теме каждого предмета. А значит, вовремя замечать и исправлять ошибки.

Пытаются экспериментировать с отметками и другие школы, вузы. Вопрос в другом – получается ли новые варианты использовать для развития способностей учеников?

Ждем новых отличников

Разговоры о том, что российская система оценивания устарела, снова появились где-то полгода назад, когда зам руководителя Рособрнадзора Анзор Мусаев на одном из совещаний заметил:

- Корень зла в том, что учитель не владеет современными методиками внутришкольного оценивания.

То есть “пятерки”, “четверки” и “двойки” учитель ставить умеет. Вопрос: а насколько эти отметки помогают ребенку в учебе? Как стимулируют развиваться?

Вообще, у нас давно сложилась по сути трехбалльная система отметок. Нюансы придают «незаконные» и не учитываемые в документах плюсы и минусы. Конечно, тремя цифрами очень сложно оценить достижения ученика. Но опытные учителя и прошедшие нашу школу и советскую и постсоветскую родители будут насмерть стоять за “пятерки” и “четверки” – «потому что так принято». Даже на Украине, где давно уже ввели 12-балльную систему, учителя по привычке переводят родителям результаты: «А чего вы волнуетесь? У ребенка 10 баллов – это же “пятерка”!»

Специалисты же говорят о том, что нужно не столько менять шкалу, сколько в школьное оценивание вдохнуть новый смысл. Не пугать, наказывать отметками, а поощрять на дальнейшие учебные подвиги. Это гораздо сложнее.

Но ситуация такова, что рано или поздно и, думаю, во вполне обозримом будущем система будет изменена. Потому что не использовать такой эффективный инструмент для развития образования, для построения современной школы просто-напросто глупо.

И, кстати, по закону «Об образовании» школы вправе устанавливать собственную систему оценивания. Свет клином на пятибалльной не сошелся. И по тому, как продвинутые школы аккуратно, но настойчиво избавляются от «лебедей» в электронных журналах, видно – дело все равно пойдет.

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