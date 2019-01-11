2019-01-11T14:24:51+03:00
Происшествия

Президент поручил Минобороны расчистить русло Бурейского водохранилища

К ликвидации завалов привлечены подразделения инженерных и железнодорожных войск со специальной техникой, а также армейская и транспортная авиация
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Вид оползня на реке Бурея ниже по течениюВид оползня на реке Бурея ниже по течениюФото: Минобороны РФ
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По поручению Президента России Владимира Путина силы и средства Минобороны России будут задействованы для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища.

"В настоящее время в Хабаровский край для выполнения рекогносцировки в район Бурейского водохранилища вылетела оперативная группа Минобороны России и Восточного военного округа. Военные инженеры на месте проведут оценку обстановки и определят необходимый состав сил и средств для проведения работ на месте обвала с учетом удаленности от населенных пунктов и транспортных коммуникаций, и сложных погодных условий (низкие температуры), - сообщает Минобороны России.

Оползень на Бурейском водохранилище Фото: Минобороны РФ

Оползень на Бурейском водохранилищеФото: Минобороны РФ

В ведомстве отметили, что "учитывая значительные объемы обрушения скального массива к ликвидации завалов будут привлечены подразделения инженерных и железнодорожных войск со специальной техникой, а также армейская и транспортная авиация". Сделать это необходимо, так как при наступлении весеннего половодья повышение уровня воды в одной из частей водохранилища может повлечь подтопление отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали.

Напомним, 11 декабря 2018 года произошло обрушение скального массива в Бурейское водохранилище. О причинах смещения горных пород относительно других в тексте сообщения не говорится.

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- Сопки голые — все поулетало. Вот деревья, камни, похоже, с этой сопки приехали. Конкретная плотина образовалась, - так описывают увиденное жители поселка возле реки Бурея. - Такие масштабы, такая мощь! Очень много грунта, тысячи тонн. (подробности)

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