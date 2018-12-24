А был ли метеорит? Три версии масштабного обрушения грунта под Хабаровском

- Сопки голые — все поулетало. Вот деревья, камни, похоже, с этой сопки приехали. Конкретная плотина образовалась, - так описывают увиденное жители поселка возле реки Бурея. - Такие масштабы, такая мощь! Очень много грунта, тысячи тонн.

Сел и деревень по обоим берегам разбросано немало. Места здесь глухие — граница Хабаровского края и Амурской области. В это время года населенные пункты связывают только зимники — дороги, проложенные по замерзшей реке. Именно эта дорога оказалась заблокирована таинственным образом: на днях местные жители увидели на Бурее «дамбу» из песка, грунта, камней и щепок.

- Мы забрались наверх насыпи, - рассказывает местный житель Антон, один из первых наткнувшийся на необъяснимое. - Там чувствуешь запах сероводорода, а кое-где даже пар идет. Я нашел теплые камни, грел там руки.

ВЕРСИЯ 1. МЕТЕОРИТ

В небесного гостя местным жителям хочется верить больше всего. С уверенностью о падении метеорита говорит, например, глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. По его словам, случилось это еще несколько дней назад, но из-за маленькой плотности населения обнаружить последствия столкновения удалось не сразу.

- Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров, - говорит Маслов. - На Бурейской ГЭС, которая стоит ниже по течению, несколько дней отмечали, что снизился приток в водохранилище, но не могли определить причины. Теперь ясно, что случилось.

Чтобы обнаружить небесное тело, к место предполагаемого удара не выходных снарядили сразу две исследовательские группы. Одна идет из Амурской области, другая со стороны Комсомольска-на-Амуре. У людей с собой спутниковые телефоны и дозиметры для определения уровня радиации, ведь если где-то в сопках правда лежит камень из космоса, приближаться к нему может быть опасно.

- По оптимистичному сценарию, к нам потянутся туристы, привлеченные метеоритом. По пессимистичному, получим по весной подтопление в этом месте, - рассуждает глава района. - Тем более, местность там труднодоступная, тяжелая техника не пройдет.

Против версии с метеоритом говорят данные ученых. Ни в России, ни в США, ни в других странах не засекли в последние дни гостей из космоса. А сейсмологи не зафиксировали подземных толков, которые обязательно были бы после столкновения небесных тел.

ВЕРСИЯ 2. ЧАСТЬ РАКЕТЫ

- Если бы это на самом деле упал метеорит, был бы взрыв, который услышал бы весь край, - уверен астроном Владимир Моисеев. - Вот в 1947 году «приземлился» метеорит в районе Сихотэ-Алинь. Грохот стоял на весь Дальний Восток. Скорее на сопку упала часть какой-нибудь ракеты.

К вечеру понедельника первая группа добралась до места происшествия. Ширина насыпи оказалась около 600-800 метров, высота до 80 над уровнем льда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/683610" frameborder="0"></iframe> Метеорит, оползень или часть ракеты: В Хабаровском крае что-то упало с неба и разбило вершину сопки.Автор: социальные сети! другой источник

- Радиации там нет, - рассказал журналистам Алексей Маслов. - Судя по всему, объект шел под острым углом. Снес сопку и «размазал» ее по руслу реки.

Кстати, кратер отыскать пока не удалось. А ведь он непременно остался бы, упади там на самом деле метеорит. А вот от части космического корабля останется куда меньшая воронка.

ВЕРСИЯ 3. ОПОЛЗЕНЬ

Самое приземленное объяснение случившегося — на сопке произошел оползень.

- Это для Дальнего Востока не редкость. Все побережье Охотского моря в следах от таких оползней, когда пол-горы вниз съезжает, - говорит председатель Хабаровского отделения Русского географического общества Алексей Махинов. - По естественным причинам возникают трещины в горной породе. И в какой-то момент обвал мог спровоцировать даже небольшой подземный толчок.

Такая версия объясняет, почему никто не слышал грохота: звук был намного тише, чем если бы в сопку врезался гигантский камень.

Прибывшая на место группа исследователей взяла пробы грунта. Также они продолжают искать метеорит, часть ракеты или другой объект, разрушивший сопку. Только по результатам этой работы можно будет делать окончательные выводы о том, что случилось на реке Бурея.