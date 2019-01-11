"Зачем она издевается над религией?" Собчак сделала обнаженное фото на фоне православной литературы
Очередную, на этот раз религиозную, провокацию учинила Ксения Собчак. После того, как светская львица опубликовала фото из бани на фоне книг религиозной тематики, разразился скандал. На телеведущую обрушился шквал критики, верующие взывают к ее совести, а подписчики спешно уходят из Instagram Cобчак.
«Ксения Анатольевна очень любит участвовать во всяческих скандалах на религиозную тему. То у церкви станцует, то батюшкой нарядится, теперь вот полуобнаженной в бане у церковной литературы крестится. Я искренне на понимаю, зачем она издевается над религией», - разрарился гневной тирадой в адрес телеведущей член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян.
Эксперт отметил, что, безусловно, верить или не верить в Бога - личное дело каждого: «У нас свобода совести. Но вот эти вещи, они все за гранью».
Зачем Собчак издевается над религией, вопрос, скорее риторический. Проще понять намерения телеведущей, которая осознанно запилила в Instagram фото, на котором демонстрирует голое плечо перед полкой с православной литературой. «Православное фото теперь хоть одно есть в моей ленте», - подписала снимок Ксения.
В ответ верующие отметили в комментариях, что подобного рода фотографии оскорбляют их чувства, а также заявили, что нормальный человек не может издеваться над чувствами верующих. А один из подписчиков посоветовал Собчак рискнуть поглумиться над мусульманством или иудаизмом.
Если вспомнить религиозные выпады Собчак, то все они имеют отношение к православию. Ксения вцепилась именно в эту религию, а не в ислам, потому что шутить над исламом - себе дороже. А православные - люди терпеливые.
Возможно, Ксенией как раз движет чувство безнаказанности. А, может, все еще проще - это единственный способ хоть как-то оставаться популярной. Затронуть тему, которая точно вызовет бурю негатива, - легкий и проверенный способ хайпануть.
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