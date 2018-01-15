2018-01-15T18:00:22+03:00
Политика

Ксения Собчак: «Почему мы не можем танцевать недалеко от церкви?»

В эфире радио «КП» она рассказала о скандальном видео с танцами у православного храма
Роман ГОЛОВАНОВ
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Я человек невоцерковленный, но верующий, - сказала СобчакЯ человек невоцерковленный, но верующий, - сказала СобчакФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В эфир радио «КП» в понедельник, 15 января, пришла кандидат в президенты России Ксения Собчак. Во время трансляции на сайте KP.RU она рассказала о скандальном видео с танцами у православного храма.

- Я человек невоцерковленный, но верующий, - сказала Собчак. - Церковь - это то место, где нужно страдать? Почему пойдя в прекрасную новогоднюю ночь в теплой одежде, пуховиках с моим мужем под прекрасную музыку Muse, нельзя танцевать? Почему мы не можем танцевать недалеко от церкви? Мы не заходим на территорию этой церкви. Мы в хорошем настроении... И церковь, она не про страдания. Она про радость.

Напомним, что сайт KP.RU провел видео онлайн-трансляцию встречи Ксении Собчак с журналистами «Комсомолки».

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