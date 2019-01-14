Герман Греф, Пётр Авен и другие участники бизнес-завтрака Forbes на Гайдаровском форуме ответят на вопросы пользователей VK

Журнал Forbes проведёт ВКонтакте прямую трансляцию своего бизнес-завтрака на Гайдаровском форуме. Встреча будет посвящена частным инвестициям в образование. Задать вопросы участникам дискуссии смогут все пользователи ВКонтакте.

Бизнес-завтрак начнётся во вторник, 15 января, в 9:00 по московскому времени. Он откроет двухдневную программу Х Гайдаровского форума. Прямая трансляция встречи будет доступна по ссылке.

В дискуссии примут участие представители экономического сектора, государственные деятели, ключевые инвесторы сферы и филантропы. Среди них: глава Сбербанка Герман Греф, председатель совета директоров ABH Holdings S.A. Пётр Авен, министр просвещения РФ Ольга Васильева, социальный предприниматель Рубен Варданян, генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина Оксана Орачева и другие.

Николай Усков, редакционный директор Forbes:

«Инвестиции в человеческий капитал всегда были, есть и останутся ключевым фактором, влияющим на экономическое развитие и уровень благосостояния государства. В России ситуация с частными инвестициями в образование неоднозначна: больший интерес для отечественных инвесторов представляют дошкольные образовательные организации и меньший — школы и высшие учебные заведения.

Главная задача завтрака Forbes — определить соотношение частного и государственного партнерства в сфере образования, обсудить механизмы инвестирования, а также рассмотреть наиболее успешные коммерческие практики».

Оставить вопросы участникам обсуждения могут и пользователи ВКонтакте — достаточно написать комментарий в официальном сообществе журнала Forbes.