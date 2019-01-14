Россияне впервые потратили на празднование Нового года меньше, чем годом раньше

Средние расходы на встречу Нового 2019-го года и праздничную неделю составили 13 870 рублей. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В прошлом году сумма была больше — 14 195 рублей. И это практически сенсация, поскольку, как утверждают социологи, такое наблюдается впервые за долгие годы — до этого расходы наших граждан на Новый год только росли.

В целом траты распределились так: 5375 рублей в среднем — на подарки близким и друзьям, 4592 руб. - на новогодний стол, 3903 руб. - на турпоездки, елки, рестораны и прочие развлечения.

Цифры эти, понятно, очень средние, поскольку в поездках и ресторанах на этот Новый год были немногие. На этом в первую очередь и экономили. По данным все того же опроса, в сравнении с прошлым годом заметно увеличилось число тех, кто провел праздники дома — с 18% до 29%. А вот тех, кто остался доволен каникулами, стало меньше: 69% против 73% годом раньше.

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