Обедневший Новый год: россияне берут кредиты на праздник, но все равно стараются экономить

До Нового года еще три недели, а эксперты уже начали считать, кто сколько потратит во время предстоящих праздников. По оценкам компании Deloitte, среднестатистический россиянин выложит за подарки, развлечения и торжественный стол 16 900 рублей.

Это минимум для последних трех лет. Формально средний чек меняется не сильно - нынешние ожидаемые траты всего на 100 руб. меньше, чем два года назад. Но если учесть инфляцию и снижение реальных доходов, то получится, что праздник становится все беднее и беднее.

Мы решили выяснить, как изменились расходы россиян и качество подарков с последнего докризисного Нового года (с 2013 на 2014-й).

ПРАЗДНИК ОБЕСЦЕНИВАЕТСЯ

На эти новогодние праздники россияне потратят на 7% (с учетом инфляции) меньше по сравнению с 2017 годом. А если сравнить нынешний Новый год с докризисным 6-летней давности, то сумма выйдет еще меньше - на 15,4%. Причем не продукты и подарки подешевели, а мы с каждым годом экономим все больше. И это при «беспрецедентном росте зарплат» в 2018 году, о котором говорит министр труда Максим Топилин! А если еще и в долларах посчитать, то обесценивание Нового года составит 41% (см. графику «Как менялись расходы на праздник»). Это означает, что импорта на нашем столе и под елкой становится меньше, а сами товары более низкого качества.

НА СТОЛ И ПОД ЕЛКУ

Из года в год статьи расхода и их доля в общих тратах не меняются. На праздничный стол уходит примерно 45 - 50% денег, выделенных на праздник. Еще 40 - 45% - это подарки. 5 - 10% - развлечения в новогодние праздники.

Забавный парадокс получается с подарками. Много лет разные статистические опросы показывают одно и то же: россияне на праздник получают совсем не то, что хотят (см. графику «Что хотят получить на праздник»).

- Дело в наших традициях, - объясняет несоответствие желаний и реальности психолог Иван Рощин. - С одной стороны, деньги дарить не принято. С другой - не всегда даже близкие знают, что же нужно человеку, поэтому дарят дежурные вещи типа конфет или парфюмерии. Почему все хотят конвертик, тоже понятно. Не надо решать, куда деть ненужные подарки. Полученные деньги можно добавить к своим и купить что-нибудь дорогое, что обычно бы не подарили.

Как менялись расходы на праздник

КРАСНАЯ ИКРА - НАЛЕТАЙ, ПОДЕШЕВЕЛО

В Новый год 2013 - 2014, как подсчитали эксперты Deloitte, россияне были главными европейскими потребителями. Пока жители ЕС урезали свои праздничные расходы, мы устраивали праздник открытого кошелька.

Больше россияне себе такого не позволяют. Например, все меньше людей покупает импортное шампанское. Если шесть лет назад в предпраздничных продажах игристых вин на иностранные бренды приходилось 15%, то сейчас лишь 8%. Немного подрос отечественный сегмент среднего класса («Абрау-Дюрсо», «Новый Свет»). Но в основном падение импорта заместил более дешевый сегмент («Российское», «Советское шампанское»).

- Еще несколько лет назад перед Новым годом 25% покупателей брали телефоны дороже 20 тыс. руб., - рассказал «КП» представитель сети магазинов бытовой электроники Михаил Осипов. - Сейчас таких клиентов около 15%. Из дорогих смартфонов самыми популярными были топовые Sumsung и последние iPhone. По нашим ожиданиям, в этом году начнут расти предпраздничные продажи новых мощных «китайцев». По производительности такие смартфоны мало уступают именитым брендам, хотя проигрывают в статусности, но они заметно дешевле.

Зато в этом году россияне смогут позволить себе больше красной икры. В прошлом году килограмм икры горбуши стоил 4800 - 5200 рублей. Этим летом невиданная путина буквально обвалила цены на деликатес. Сейчас килограмм икры горбуши стоит около 2400 - 2500 рублей. Икра нерки, кеты и кижуча подешевела на 20 - 25%.

ОЛИВЬЕ В ДОЛГ

Еще шесть лет назад россияне почти не брали кредиты на празднование Нового года. Зато сейчас примерно 20% всех расходов - заемные средства. 14% покупок оплачивают кредитными картами, еще 6% - наличными, взятыми в банке или микрофинансовой конторе.

«Сумма займа в среднем составляет 27 - 30 тыс. рублей. Количество кредитов, выданных в последние две недели года, возрастает в среднем на 30% по сравнению с другими месяцами», - говорится в исследовании компании «Домашние деньги».

Каких подарков ждут и что получают

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Социологические исследования показывают, что россияне не ждут ничего хорошего от следующего, 2019 года. По данным ВЦИОМа, 57% россиян уверены, что худшие годы впереди. Последний раз такой пессимизм отмечался в 1994 году.

«Индекс оптимизма», рассчитываемый ВЦИОМом, опустился до уровня декабря 2014 года, когда обвалился курс рубля, и 1998 года, когда в стране произошел дефолт. «Доля россиян, считающих, что экономика находится в рецессии, в 2018 году увеличилась с 51 до 61%», - говорится в исследовании Deloitte.