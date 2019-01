Робби Уильмс пытает своего соседа Джимми Пейджа песнями Black Sabbath

Вновь неспокойно в британском королевстве. На этот раз скандал устроил британский певец Робби Уильямс, поругавшийся с бывшим гитаристом Led Zeppelin Джиммом Пейджем, пишет The Telegraph.

Музыканты живут в соседних домах в Западном Лондоне. Всякий раз, завидев Пейджа выходящим в сад, Робби Уильямс включает на всю громкость композиции конкурентов Led Zeppelin – Deep Purple, Pink Floyd и Black Sabbath. Чтобы доводить своего соседа певец даже приобрел специальную мощную акустическую систему.

Иногда доходит до того, что Уильямс, перед тем как выйти на улицу, наряжается как солист Led Zeppelin Роберт Плант — надевает парик с длинными волосами и привязывает подушку к животу, намекая, что с возрастом Плант прибавил в весе.

БАССЕЙН РАЗДОРА

Причиной конфликта между музыкантами стал земельный вопрос. 74-летний Джимми Пейдж уже более 40 лет живет в историческом особняке Tower House, который был построен еще в 1875 году. Дом является одним из самых значимых сооружений в Западном Лондоне. Пять лет назад Робби Уильямс купил дом по соседству и на протяжении всего этого времени судится с властями, которые не разрешают ему расширить подвал и сделать там подземный бассейн. Против планов певца выступил и Пейдж, который опасается, что строительные работы могут повредить его особняк.

В конце прошлого года Робби Уильямс наконец получил разрешение на перепланировку своего дома. Но начать строительство он по прежнему не может. Для этого нужно, чтобы местный совет сначала получил стопроцентные гарантии того, что во время выполнения работ уровень вибрации и перемещения грунта будет тщательно контролироваться.

Сейчас местные власти думают над тем, чтобы взять с Уильямса залог, который ему впоследствии не вернут, если при строительстве музыкант нарушит данное обещание или в том случае если особняку Пейджа будет нанесен ущерб.

ДЖОННИ-ПОДСТРЕКАТЕЛЬ

Пиар-агент Джимми Пейджа Марк Борковский заявил журналистам, что планирует организовать примирительную встречу двух музыкантов в ближайшее время. Он хочет успеть до начала строительных работ.

И все бы хорошо, если бы не внезапный поворот в этом музыкальном конфликте. На днях некий местный житель по имени Джонни направил в местный совет жалобу по поводу проделок Робби Уильямса. Джонни утверждает, что певец всякий раз, когда тот видит Пейджа, включает на всю громкость музыку.

- Комитет, возможно, не знает о том, что Уильямс постоянно включает рок-музыку 70-х годов. Звук идет через динамики, установленные на внешней стороне его дома. Это происходит, когда Джимми Пейдж выходит из дома, - пишет Джонни. - Больше всего раздражает, что мистер Уильямс ставит песни тех групп, которые были конкурентами Led Zeppelin - Deep Purple, Pink Floyd и Black Sabbath. Он очевидно знает, что тем самым обижает и оскорбляет мистера Пейджа.

В свою очередь представитель певца заявил журналистам The Telegraph, что все обвинения в адрес Уильямса «чистая фантазия».

ШТРАФ ЗА ШУМ

До этого местный совет уже дважды отказывал Робби Уильямсу в строительстве из-за жалоб Джимми Пейджа.

В 2017 году певца даже оштрафовали на 4,6 тысяч фунтов, когда Пейдж пожаловался в полицию, что строители Уильмса нарушают режим тишины.

После этого певец извинился перед гитаристом Led Zeppelin, но заметил, что поведение музыканта весьма подозрительно и наталкивает на мысли о его психологическом здоровье.

