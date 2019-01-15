2019-01-15T18:07:14+03:00
Политика

Минобороны: Россия не платила Лаосу за возвращение советских танков Т-34

Самолеты Як-130 оплачены азиатской страной в полном объеме
Алексей ИВАНОВ
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Лаос возвращает в Россию 30 легендарных советских танков Т-34Лаос возвращает в Россию 30 легендарных советских танков Т-34Фото: Минобороны РФ
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Недавняя новость о том, что Лаос возвращает в Россию 30 легендарных советских танков Т-34, широко обсуждалась на военных форумах. Исправная, находящаяся в хорошем состоянии и на боевом ходу техника - настоящая находка для российских ценителей боевых раритетов. В России вновь обретенные «тридцатьчетверки» будут использоваться для парадов Победы.

Одновременно в сети выложили фотографии российских учебно-боевых самолетов Як-130, которые появились на аэродромах Лаоса в декабре 2018-го года. И некоторые предположили, что именно ими Россия расплатилась за три десятка бронированных машин.

Пояснения по этому поводу «Комсомолке» дали в Министерстве обороны России.

- 4 самолета Як-130 поставлены в Лаос в рамках контракта, подписанного в 2017 году, и оплачены в полном объеме, - рассказали в ведомстве. - Что же касается танков Т-34, то лаосская сторона передала их в дар России в знак признательности за многолетнее военно-техническое сотрудничество.

Напомним, договоренность о возвращении в Россию танков Т-34 была достигнута после визита министра обороны Сергея Шойгу в Лаос в 2018 году.

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