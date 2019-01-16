2019-01-16T15:03:52+03:00
Звезды

Постарели и скинули вес: Звезды показывают, как изменились за 10 лет

Знаменитости присоединяются к Инстаграм-флешмобу «10yearschallenge»
Петр СИМОНОВ
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Мадонна не могла не выделиться на волне популярного флешмоба. Сложно поверить, что между этими снимками прошло 10 лет.Мадонна не могла не выделиться на волне популярного флешмоба. Сложно поверить, что между этими снимками прошло 10 лет.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Когда нечем заняться, народ открывает соцсети. Звезды тоже люди. Иногда скука доводит до того, что разного рода знаменитости начинают участвовать во всяких массовых акциях в Инстаграме. Их зовут челленджами или флешмобами. Это когда все делают одно и то же ради привлечения внимания к какой-то проблеме или просто так.

Сейчас по Инстаграму шагает новый флешмоб «10yearschallenge». Это когда люди показывают себя 10-летней давности и сравнивают с сегодняшними. Звезды к этой истории присоединились. Началось все с мировых селебрити, докатилось и до наших. Кто как изменился?

Одной из первых эту акцию оценила 52-летняя Джанет Джексон. Сначала челлендж заключался в том, чтобы напомнить, как человек выглядел в юности. Сложновато узнать после половины жизни бесконечных пластических операций.

janetjacksonjanetjackson
challenge accepted #glowupchallenge #howharddidaginghityouchallenge
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Эстафету переняла топ-модель Тайра Бэнкс. 45-летняя темнокожая красавица также показала себя молоденькой, когда ей было всего 18 лет и она была на заре своей популярности. Изменилась, разумеется, но не глобально. Щеки ушли.

tyrabankstyrabanks
Ok, @janetjackson. I saw yours and got inspired.
190535 отметок «Нравится»1316 комментариевInstagram

Дальше пошла тяжелая артиллерия. 60-летняя Мадонна показала себя образца 2008-го и 2018-го. Или подписи перепутала, или на фото из настоящего получилась лучше, чем на фото, когда ей было 50 лет.

madonnamadonna
Apparently there is more! #thechallengeissurviving
216537 отметок «Нравится»3827 комментариевInstagram

Джей Ло напомнила своим фанатам, что для нее значил 2008 год. 49-летняя певица ровно 10 лет назад была на 8 месяце беременности. 22 февраля 2008 года Дженнифер родила от Марка Энтони двойняшек Макса и Эмми.

jlojlo
#10yearchallenge #challengeaccepted
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Наши звезды не сразу, но тоже решились вспомнить себя молодых, а заодно и все, что делалось в их жизнях 10 лет назад.

Татьяна Котова, модель, «Мисс Россия-2006» 10 лет назад только поступила в «ВИА «Гру», где «оттрубила» два года. Что теперь делает пышнотелая блондинка сложно сказать. 33-летняя красавица постоянно показывает в соцсети все новые фотосессии. Кажется, что тогда, десятилетие назад Котова занималась самым заметным делом своей жизни. Но для нее это были лишь поиски стиля.

kottovakottova
#10yearchallenge
24965 отметок «Нравится»182 комментариевInstagram

- А вот и я 10 лет назад, казалось бы это было только вчера, но сколько работы, усилий, дисциплины, разочарований и маленьких побед за этим стоит. Оказывается, чтобы нащупать свой стиль, понять, что хочешь и решиться работать в нужном направлении - понадобилось столько времени, - подписала фото Татьяна.

Что делала Анфиса Чехова, когда ей был 31 год? Она явно была в другой весовой категории в буквальном смысле. Да еще и в кино играла. Тогда, 10 лет назад, когда на соблазнительную брюнетку давно навалилась слава. Но она почему-тоне отклоняла предложения сниматься в каком-то жутком во всех смыслах фильме. А заодно и вспомнила что произошло за эти годы. Прихвастнула немного, что уж.

achekhovaachekhova
Я тоже подверглась голливудской лихорадке и решила вспомнить какой я была 10 лет назад
35434 отметок «Нравится»670 комментариевInstagram

-Я тоже подверглась голливудской лихорадке и решила вспомнить какой я была 10 лет назад, - комментирует 42-летняя телеведущая. - В день, что запечатлен на фото слева, я была на премьере фильма ужасов «ССД», где я сыграла большую роль. На фото справа я под ёлочкой в конце 2018. Между этими двумя фотографиями моя семейная жизнь, рождение сына, роли в кино и театре, десяток тв программ в России и в Украине, развод, книга и собственная марка одежды. Десять лет разницы между фото, столько воды утекло и дров наломано, столько изменений, а поза всё та же.

Может найдёте какие-то принципиальные отличия?

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