Копилка наград Радио «Комсомольская правда» пополнилась медалью от МЧС!

14 января, в честь Дня российской печати, глава МЧС Евгений Зинчев наградил журналистов ведомственными медалями и почетными грамотами. Антон Арасланов получил медаль за масштабный проект «День гражданской обороны на Радио «Комсомольская правда», который он курировал.

Проект вышел в эфир 4 октября 2017 года. Целый день в эфире Радио «Комсомольская правда» звучала информация по теме гражданской обороны. О том, что это такое и как работает эта сложная система, рассказывали эксперты из регионов России.

Министр отметил важность взаимодействия МЧС России и журналистов в освещении вопросов гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности.

- Безусловно приятно получать награду от министра, - прокомментировал заместитель главного редактора Радио "Комсомольская правда" Антон Арасланов. - Но главное, что за этой наградой стоит труд. Совместный труд над правым делом. Без информирования людей, у спасателей работы было бы гораздо больше. А в наступившем году хочется пожелать всему министерству, всем сотрудникам ведомства побольше спокойных дней!

Медаль "За содружество во имя спасения" вручили заместителю главного редактора радиостанции Антону Арасланову за совместную работу с МЧС

Радио «Комсомольская правда» - заслуженный обладатель наград и премий, победитель многих профессиональных конкурсов. Радио КП стало «Лучшей деловой радиостанцией» в конкурсе RADIO STATION AWARDS в 2016 г.. В этом же году, программа «Госдума /Перезагрузка» получила Диплом I степени в номинации «Лучший журналистский материал/серия материалов о выборах». Радио «Комсомольская правда» два года подряд было признано «Лучшей новостной радиостанцией» в конкурсе RADIO STATION AWARDS 2014, 2015 гг.. В 2014 и 2017 году Радио КП стало победителем конкурса «Смиротворец». Программа о науке «Передача данных» в 2017 году получила всероссийскую премию «За верность науке» (VI Всероссийская премия «За верность науке»). 2018 г. — Программа «По живому» стала обладателем премии «В союзе слове и добра».