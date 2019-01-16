2019-01-16T15:44:50+03:00
Пресс-релизы

Копилка наград Радио «Комсомольская правда» пополнилась медалью от МЧС!

Медаль "За содружество во имя спасения" вручили заместителю главного редактора радиостанции Антону Арасланову за совместную работу с МЧС
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Медаль "За содружество во имя спасения" заместителю главного редактора радиостанции Антону Арасланову вручил глава МЧС Евгений Зинчев.Медаль "За содружество во имя спасения" заместителю главного редактора радиостанции Антону Арасланову вручил глава МЧС Евгений Зинчев.
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14 января, в честь Дня российской печати, глава МЧС Евгений Зинчев наградил журналистов ведомственными медалями и почетными грамотами. Антон Арасланов получил медаль за масштабный проект «День гражданской обороны на Радио «Комсомольская правда», который он курировал.

Проект вышел в эфир 4 октября 2017 года. Целый день в эфире Радио «Комсомольская правда» звучала информация по теме гражданской обороны. О том, что это такое и как работает эта сложная система, рассказывали эксперты из регионов России.

Министр отметил важность взаимодействия МЧС России и журналистов в освещении вопросов гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности.

- Безусловно приятно получать награду от министра, - прокомментировал заместитель главного редактора Радио "Комсомольская правда" Антон Арасланов. - Но главное, что за этой наградой стоит труд. Совместный труд над правым делом. Без информирования людей, у спасателей работы было бы гораздо больше. А в наступившем году хочется пожелать всему министерству, всем сотрудникам ведомства побольше спокойных дней!

Медаль "За содружество во имя спасения" вручили заместителю главного редактора радиостанции Антону Арасланову за совместную работу с МЧС

Медаль "За содружество во имя спасения" вручили заместителю главного редактора радиостанции Антону Арасланову за совместную работу с МЧС

Радио «Комсомольская правда» - заслуженный обладатель наград и премий, победитель многих профессиональных конкурсов. Радио КП стало «Лучшей деловой радиостанцией» в конкурсе RADIO STATION AWARDS в 2016 г.. В этом же году, программа «Госдума /Перезагрузка» получила Диплом I степени в номинации «Лучший журналистский материал/серия материалов о выборах». Радио «Комсомольская правда» два года подряд было признано «Лучшей новостной радиостанцией» в конкурсе RADIO STATION AWARDS 2014, 2015 гг.. В 2014 и 2017 году Радио КП стало победителем конкурса «Смиротворец». Программа о науке «Передача данных» в 2017 году получила всероссийскую премию «За верность науке» (VI Всероссийская премия «За верность науке»). 2018 г. — Программа «По живому» стала обладателем премии «В союзе слове и добра».

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