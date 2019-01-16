Редактор отдела московского выпуска "КП" получила премию мэра Москвы

Премии правительства города Москвы в области журналистики вручаются ежегодно за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов о Москве и москвичах, получивших общественное признание, поднимающих важные проблемы социально-экономической и культурной жизни столицы, способствующих воспитанию у граждан любви к своему городу, бережного отношения к его истории и традициям. Премии присуждаются с 2001 года.

В этом году награды получили два коллектива редакций газет ("Вечерняя Москва" и "Московский Комсомолец") и 14 лучших журналистов, среди которых и редактор отдела московского выпуска "Комсомолки" Елена Попова. Нашу коллегу, которая работает в редакции "Комсомольской правды" с 2005 года, экспертный совет Союза журналистов Москвы оценил за освещение актуальных событий общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни столицы.

Редактор отдела московского выпуска "КП" Елена Попова получила премию мэра МосквыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дипломы и памятные знаки лучшим журналистам 16 января в мэрии Москвы вручал Сергей Собянин.

- По традиции пришло время для вручения очень важной награды в области журналистики, традиционной награды, когда мы подводим итоги ушедшего года и оцениваем работу наших самых талантливых коллег в области журналистики, - обратился к лауреатам мэр города Сергей Собянин. - В Москве не только городская журналистика, но и большая часть всех информационных ресурсов нашей страны. Работать здесь непросто, с одной стороны. С другой стороны, замечательно, что есть такой мощный информационный ресурс, когда всегда все, что ты думаешь, все, что ты собираешься делать, журналисты своевременно и объективно могут доложить жителям города.

В столице наградили 14 лучших журналистов года и два коллектива редакций газетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр города поблагодарил журналистов за их труд и сказал, что на его взгляд, у власти и СМИ одни и те же цели: делать город красивее, комфортнее.

Искренне поздравляем нашу коллегу Елену Попову с премией правительства города Москвы.

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