В Италии арестовали преступную группировку, которая заставляла заниматься проституцией девушек из Восточной Европы

Это практически детективная история. Расследование началось в августе 2017 года после очередной проверки на провинциальной дороге 105 (около Милана), где обычно занимаются проституцией женщины-нелегалки. Полиция обнаружила, что многие девушки, стоящие на обочине, находятся под жестким контролем 30-летней румынки, тоже проститутки. Затем в результате расследования выяснилось, что она, в свою очередь, находится под контролем четырех мужчин, выходцев из стран Восточной Европы. Постепенно вышли на главарей. Два руководителя структуры оказались уже находящимися во французской тюрьме Лиона Корбаса, куда их поместили за серьезные преступления против личности, в том числе за торговлю людьми и подобные этой преступные ассоциации. Но находясь уже в тюрьме, им удавалось вести свою преступную деятельность дистанционно через Интернет, и получать доходы от проституции. У них при этом были страницы на фейсбуке, где они не скрываясь, ставили свои видео, и именно их посты в фейсбуке помогли полиции в расследовании.

Они создали, находясь в тюрьме, разветвленную сеть проституции, в которую поставлялись женщины в основном из Восточной Европы. У них забирали документы, вешали на них долг, который заставляли отрабатывать на дороге. В конце недели им выплачивали зарплату — примерно 400 евро. При этом 10-15 минутная «встреча» с девушкой стоит клиенту в Италии около 50-100 евро. Впрочем, конечно, среди девушек были не только жертвы, затянутые в проституцию сказками о модельном бизнесе в Италии, но и сознательно занимающиеся этим делом. Им ОПГ давала «защиту» в случае неадекватных клиентов и еще они «отстегивали» за сохранение их места на дороге.

Но главная сенсация этой полицейской операции оказалась в том, что в преступные грязные дела оказался каким-то образом замешан католический священник, причем не простой, а на должности «парроко» — это настоятель приходов целого городка Монте-Парано. Дон Саверио Калабрезе сейчас находится под домашним арестом. Вышестоящий над ним архиепископ сразу же отстранил священника от пастырского служения, призвав молиться за него. Что конкретно делал в группировке Дон Саверио, полиция не раскрывает. Как заявил глава расследовательской группы Карло Пагано во время пресс-конференции, он «взаимодействовал с теми, кто управлял девочками». Как взаимодействовал, что делал, получал ли доход от этого, пока покрыто тайной.