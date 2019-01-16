Почему эмират Шарджа, где действует сухой закон и строгий дресс-код, стал популярным направлением у наших туристов

А вы знаете, что сегодняшний русский турист уже совсем не похож на того комедийного персонажа, которого увековечили в собирательных образах Гены и Вована звезды ситкома «Наша Russia» Светлаков и Галустян? Конечно, еще где-то в джунглях турецкого олл-инклюзива можно найти этот вымирающий (мы надеемся) тип отпускника, который весь отдых не просыхает возле бара. Но как объяснить тот факт, что русские туристы парадоксальным образом избрали своей новой меккой Объединенные Арабские Эмираты? Во всяком случае по числу отдыхающих мы теперь занимаем первое место среди европейцев. А ведь в этой стране существует жесткий дресс-код, запрещающий мини-юбки, декольте, короткие шорты и прочие привычные нам вольности! Кроме того, на территории эмирата Шарджа действует сухой закон.

Чтобы понять, что влечет в непьющую страну суровых русских туристов мы предприняли небольшое путешествие в одну из самых интересных стран Ближнего Востока.

Наш корреспондент попробовал себя в роли шейхаФото: Ярослав КОРОБАТОВ

Территория трезвости

Шарджа - столица одноименного эмирата, за годы нефтяного бума город обзавелся джентльменским набором небоскребов, но пальмы и песочные пляжи Персидского залива никуда не делись. Впрочем, при желании можно омыть ноги и в водах Индийского океана - вам хватит примерно пары часов, чтобы на автомобиле добраться до другого берега Аравийского полуострова...

В Шардже, как в Греции есть все. Единственное, что вы не найдете на всей этой территории - от берегов Персидского залива до вод Индийского океана, так это спиртное! Впрочем, было бы не совсем честно описывать ужасы сухого закона. Во-первых, потому что страждущие могут найти утешение в соседнем более толерантном Дубае (оба города слились в один конгломерат). Там алкоголь для немусульман подают в барах и ресторанах (впрочем, какой эмират более толерантен это большой вопрос - в Шардже построен единственный на всем Аравийском полуострове православный храм - церковь святого апостола Филиппа). А во-вторых, никто не будет проверять, какие гостинцы вы привезли с собой в отель из дьюти-фри - хозяева полагаются на совесть гостей, надеясь, что они со своим уставом в чужой монастырь не будут лезть. Но надо помнить, что появляться подшофе в публичном месте это очень плохая идея.

Чай и кофе в Шардже тоже предметы культаФото: Ярослав КОРОБАТОВ

Зато плюсы от строгих норм морали налицо: старожилы уверяют, что Шарджа самое безопасное место в мире в любое время дня и ночи. Если в Турции отдыхающие дамы не знают, как спастись от назойливых знаков внимания со стороны местных джентльменов, то здесь никто не нарушит их покой.

- Помню один случай, когда я шла по улице, какой-то темпераментный молодой человек остановился на автомобиле рядом со мной и стал предлагать прокатится, - рассказывала наша знакомая, которая несколько лет работает в Шардже. - Я сказала (местные жители прекрасно говорят по-английски), что вызову полицию, этого было достаточно, чтобы его, как ветром сдуло.

- Неужели полиция приехала бы по такому пустяковому поводу? - изумился я.

Шоу хищных птиц никого не оставит равнодушнымФото: предоставлено организаторами

- Они были бы на месте через минуту. Когда мужчина пристает к женщине - здесь это расценивается, как серьезный инцидент. Вряд ли бы они его арестовали - он ничего криминального не сделал, но ему пришлось бы вывернуться наизнанку, чтобы объяснить, кто он такой и почему так себя ведет.

Улицы Шарджи напоминают шахматную доску, где черные и белые фигуры (арабы очень любят свои традиционные одежды) разыгрывают этюды. Но появившись на улице в футболке и брюках вы не будете чувствовать себя белой вороной. Умение местных жителей отгораживаться от мирской суеты (а хиджаб дословно переводится как “завеса”) создает странное ощущение. Вокруг вас тоже возникает некое защитное поле и любой “бледнолицый” со своим носом-картошкой и “неуставных” джинсах превращается в “человека-невидимку” - ощущает себя таким же полноправным обитателем города, как тысячи остальных прохожих.

В павильоне бабочекФото: Предоставлено организаторами

Выйти сухим из воды

Русская речь на набережных Шарджи слышна на каждом шагу. Но одинокие девушки, которые теоретически могли бы протестировать эффективность системы безопасности Шарджи встречаются очень редко. В основном русские передвигаются группами в составе - мама, папа и ребенок. И в этом наверное секрет популярности Шарджи у россиян. Беби-бум нулевых годов явил миру новый тип русского туриста, которого интересует прежде всего семейный отдых с детьми. А для этого времяпрепровождения Шарджа действительно идеальное место. Здесь все заточено под интересы детей.

Вот вам, например, сколько раз мама в детстве говорила: «Не бегай по лужам - ноги промочишь!» А в Шардже в Комнате дождя можно спокойно гулять под тропическим проливным дождем и в буквальном смысле выйти сухим из воды. Специальные датчики определяют твое местоположение и перекрывают в этой точке потоки воды льющиеся из-под потолка. Детей эта хитрость приводит в дикий восторг, так же как и парк экзотических бабочек, созданный в искусственном оазисе на острове Аль-Нур. В закрытом павильоне обитает около 500 бабочек из джунглей Индии и Юго-восточной Азии. Тут же в холле огромный выбор цветных карандашей и листов бумаги с раскрасками, где только что увиденных бабочек можно разрисовать. Это на какое-то время отвлечет молодую поросль от их главной задачи - проделать дырку в вашей голове, и у вас появится немного времени, чтобы спокойно выпить чашечку кофе.

В Комнате дождя можно выйти сухим из воды.Фото: Ярослав КОРОБАТОВ

Учитывая, что в запасе есть еще различные игровые центры (можно даже покататься на коньках в ТЦ Al Shaab Village), интерактивные музеи, аквапарк Аль Монтанза и Аквариум с полным набором обитателей здешних вод, то, как минимум, на несколько дней у вас будет достойный ответ на вопрос: “Папа, а что мы будем делать завтра?!” Однако, это вовсе не значит, что вы должны принести себя в жертву вечно ноющим и требующим постоянного внимания созданиям, которых по иронии судьбы называют “цветами жизни”.

В заповеднике Аль Хефия готовят ужин для хищников и травоядныхФото: Ярослав КОРОБАТОВ

Шарджа недаром была названа ЮНЕСКО культурным центром арабского мира. Здесь постоянно проходят самые разнообразные развлекательные, музыкальные фестивали, спортивные шоу. Мы, например, застали финал чемпионата мира по водным гонкам в классе “Формула 1”. Два десятка гонщиков на мощнейших катерах резали водную гладь лагуны Халид, к удовольствию публики победу одержал экипаж представляющий эмират Абу-Даби.

Верблюд всегда прав

Когда пляжный отдых с традиционными водными развлечениями наскучит, самое время вспомнить, что в Шарджа это еще и центр экологического туризма. Для ценителей природы раздолье на Восточном побережье. Именно там, в Кальбе, располагается единственный на Ближнем Востоке Центр хищных птиц. И, пожалуй, это единственная возможность увидеть цирковое шоу с участием соколов, сов, грифов и других обитателей небес. Выполняя команды дрессировщика пернатые артисты летают прямо над головами зрителей, иной раз для пущего эффекта осознанно (я в этом уверен) касаются крылом шевелюры посетителей. И в этом момент особенно зримо ощущаешь всю грозную мощь этих птиц, которых местные жители тысячи лет использовали для охоты.

Неподалеку от Кальбы находится заповедник Аль Хефия. Огромный горный массив огородили вольерной сеткой, разбили на сектора и запустили редких животных. Таким образом здесь в естественных условиях можно увидеть краснокнижного аравийского леопарда, арабского волка, полосатую гиену и другую живность.

Но неизменным успехом у детворы пользуется “звериное” кулинарное шоу: из-за стекла можно наблюдать, как работает “ресторан” быстрого питания для зверей. В отдельных чашах повара сервируют тушки белых мышей, которых скормят мангустам и лисицам; куриные бедрышки - лакомство для рыси и леопарда; ветки зелени для антилоп…

Место, где рождаются знаменитые восточные сладостиФото: Ярослав КОРОБАТОВ

Впрочем, поездка в Эмираты не обойдется без путешествия в пустыню. Кого-то привлечет возможность поучаствовать в джип-сафари - этой арабской версии американских горок. А наиболее любознательные заглянут в археологический комплекс Млеха. О жизни древних людей (а именно через Аравийский полуостров человечество выходило из Африки на просторы остального мира) вам расскажут в музее, в котором соседствуют древние артефакты и суперсовременные технологии визуализации - они создают виртуальную картину того, что происходило здесь тысячи лет назад. Сама пустыня отнюдь не безжизненна. По пескам то и дело гордо расхаживает полноправный хозяин здешних мест верблюд. Диких верблюдов в Эмиратах давно уже нет, но кто же запретит домашнему “кораблю пустыни” гулять там где вздумается? Автомагистрали огораживают специальными сетками, чтобы стада дромадеров не выходили на проезжую часть. Однако умные животные находят лазейки и водителям приходится то и дело сбавлять скорость, поскольку в случае ДТП правило гласит: верблюд всегда прав!..

ИТОГО

Если подытожить, то выясняется, что в мире совсем немного мест, где в разгар зимы можно загорать и купаться в теплом море. При этом вас ожидает сравнительно недолгий перелет (около 5 часов) и никакого джет-лага - разница с Москвой всего 1 час. Шарджа во многом оптимальный вариант и для фанатов пляжного отдыха и для тех, кто в первую очередь изучает возможности культурно-развлекательной программы. Но самое главное, это рай для семейного отдыха с детьми.