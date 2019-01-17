Гитлер и Ева Браун никогда не занимались сексом

Американский профессор Томас Лундмарк опубликовал сенсационную биографию любовницы Адольфа Гитлера Евы Браун. Главным открытием стал вывод автора, что Браун страдала синдромом Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера (MRKH). Это врожденный порок развития, из-за которого половой акт может быть затруднительным и даже болезненным. Поэтому Ева никогда не занималась сексом с фюрером, пишет Daily Mail.

Людям с синдромом MRKH чаще всего проводят специальную хирургическую операцию по устранению непроходимости.

- Нет никаких сомнений. Еве Браун сделали гинекологическую операцию, - уверен Лундмарк. Тем не менее, это, видимо, не помогло...

НАЦИСТСКИЙ ЛЮБОВНИК

Воспоминания современников, лично знавших Браун, проливают свет на ее отношения с Гитлером. Во время поездки в Рим женщина призналась своему переводчику, немецкому дипломату Ойгену Доллманну, что она никогда не занималась сексом с лидером нацистов.

- Миссия, миссия, миссия (служения Германии. - Ред.), это все, что у него на уме. Одна лишь мысль о физическом контакте означала осквернение его миссии, - приводит слова Браун в своих мемуарах Доллманн. - Всякий раз, когда мы любовались рассветом, он признавался мне, что любить он может только Германию.

- Молодежь Германии, которая смотрит на Гитлера, как на образец для подражания, не должна разочаровываться в нем из-за грязных любовных историй, потому что в таком случае они перестанут ему доверять, - говорила Ева Браун.

ЧИСТОЕ БЕЛЬЕ

Американский профессор также ссылается в своем исследовании и на личного врача Гитлера, доктора Карла Брандта и двух его секретарей Гертро Юнге и Кристу Шредер, которые подтвердили: секса у Евы Браун и Гитлера не было.

Соглашается и управляющий резиденции нацистского фюрера Герберт Дёринг.

- Моей жене всегда было любопытно, она даже постельное белье проверяла после того, как Гитлер просыпался. Ничего! Нет никаких доказательств (о любовных утехах фюрера. - Ред.). Никто не мог ничего найти, - отмечал Дёринг.

«ЩИТ» ФЮРЕРА

Даже сам Гитлер в своих последних записях говорит лишь о платонической любви к Еве Браун, говоря о ее многолетней преданной дружбе.

- Никто из близких Евы, даже ее родители, не утверждал, что у нее и нацистского лидера были романтические отношения, - пишет профессор Лундмарк. - Она никогда никому не говорила, что сохранились какие-то записки от Гитлера. Таким образом, можно считать, что у них не было никакой физической близости.

Истинную любовь фюрер испытывал только к немецкому народу. Еву Браун Гитлер использовал, как щит, чтобы у народа не было каких-то подозрений и лишних мыслей на его счет.

- Она жила ради Гитлера, а он ее просто использовал, - приходит к выводу Лундмарк.

Адольф Гитлер и Ева Браун поженились в бункере Рейхстага в 1945 году, за несколько часов до того, как они покончили с собой.

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