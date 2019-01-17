НХЛ отказалась от проведения Кубка мира по хоккею в 2020 году

Национальная хоккейная лига вместе с ассоциацией игроков выпустили заявление, что в 2020 году не будет проводиться Кубок мира. Ранее этот турнир прошел осенью 2016 года и все ждали, что он станет традиционным и стабильно проходящим. Однако же - нет, вновь крутого турнира с классными игроками не будет. И лига выпустила специальное заявление.

- Стороны пришли к выводу, что провести Кубок мира осенью 2020 года нереально. Вместе с тем стороны планируют продолжить диалог в надежде договориться о проведении следующего Кубка мира. Он может стать частью масштабного соглашения и долгосрочного международного календаря, - говорится в официальном заявлении НХЛ.

Ассоциация игроков, в свою очередь, повторила главные тезисы лиги в своем заявлении. Осенью 2019 года НХЛ и профсоюз должны будут договориться о новом коллективном соглашении - либо его срок закончится в 2020 или 2022 году. И поэтому нет необходимости в таком турнире.

- Обсудив с лигой вероятность проведения Кубка мира в сентябре 2020 года, мы пришли к совместному выводу, что осуществить подготовку к турниру в срок не представляется возможным. Ожидаем, что обсуждение с лигой будет продолжено, - отмечается в заявлении Ассоциации игроков НХЛ.

Кубок мира по хоккею в последний раз состоялся в канадском Торонто осенью 2016 года. Его победителем стала команда Канады, российская сборная под началом Олега Знарка дошла до полуфинала соревнований.