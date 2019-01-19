«Эй, попугай! Да-да - ты! Сюда иди! Фоткаться будем!»: Как прошел первый день Матча звезд КХЛ

В Казани прошел первый день уикенда «Матч звезд КХЛ». Матч из одной игры давно вырос в целый турнир, и растянулся на всю неделю. Но именно этот день, когда четыре дивизиона КХЛ соревнуются в различных конкурсах, принято считать самым зрелищным. Все было так и на этот раз – хоккеисты косили под Пушкина, исполняли хиты под гитару и немного краснели от вопросов журналистов.

Конкурс №1.

"Тест на скорость"

Первый конкурс был на скорость – кто быстрее всех сделает круг по площадке. Его выиграл Дмитрий Кагарлицкий (дивизион Боброва). Но главное испытание его ждало после победы.

- Дмитрий, а вы всегда такой быстрый? – спросила молодая и симпатичная девушка-корреспондент таким голосом, что Кагарлицкий поперхнулся.

- Нет, - выдал он сурово.

Девушка хотел продолжить. Но тут на помощь хоккеисту пришел опытный журналист. Он подобрал лучшую аллегорию следующему вопросу от симпатичной корреспондентши.

- А едите вы тоже быстро? – спросил он игрока.

- Нет, ем не быстро! – обрадовался Дмитрий. - Наоборот, я бы сказал долго. Жена даже ругается.

Девушка после этих слов смотрела на Кагарлицкого с большим уважением.

Конкурс №2

«Надежная Защита»

Тут вратари соревновались между собой, чья серия взятых буллитов будет самой длинной. Забить пытался даже Дмитрий Сычев – известный в прошлом футболист сборной России. Но когда он играл, сборная не выходила в четвертьфинал ЧМ. Так что и на этот раз у него не было шансов.

khl Авто-мушкетеры. Gents #KHLAllStar

А выиграл Игорь Бобков, голкипер дивизиона Чернышова. И кажется, был очень доволен.

- Атмосфера — супер! – радовался Бобков. - Полный дворец, все счастливы. Смотрят и наслаждаются. С тренером-женщиной работается супер. Весело.

Про женщин-тренеров Бобков говорил не зря. С прошлого года на Матче звезд КХЛ появилась традиция – в помощь тренеру каждого из дивизионов выдали по девушке-журналисту. Получилось неплохо, хотя, говорят, некоторые хоккеисты были не в восторге, что им что-то на скамейке выговаривают женщины.

Но только не Вадим Щипачев из московского «Динамо». Его дивизион тренирует Наталия Кларк..

- Женщина-тренер это нормально, - пожимал Щипачев плечами. – Она на нас ругается, если что-то не так.

- В «Динамо» к себе возьмете?

- Нет, там у нас конкуренция большая – все время есть кому ругаться.

khl "I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart" @mathewmaione18 #KHLAllStar

Конкурс №3

«Эстафета мастерства»

Здесь надо было пройти эстафету, но больше все следили не за временем, а за костюмами. Константин Барулин вышел в наряде Пушкина – в цилиндре и черном плаще. Дивизион Харламова появился в мушкетерских нарядах. Но выиграл Дивизион Чернышева. Фотографы в экстазе жали на гашетки своих аппаратов.

khl Добрый вечер, Константин Top of the evening to you, sir #KHLAllStar

А все остальные отрывались как могли. Защитник рижского «Динамо» Мэтью Майоне взял гитару и исполнил песню «Hey ho» группы Lumineers. И стал в один ряд с теми певцами, которые могут завить: «Я собирал стадионы». А вратарь сборной Дивизиона Боброва Юлиус Гудачек станцевал с игроком Женской хоккейной лиги Николь Чупковой прямо во время исполнения буллита.

Конкурс №4

Самый сильный бросок

Победу тут одержал защитник «Локомотива» Александр Елесин, бросив шайбу со скоростью 162,22 км/ч. Но рекорд Александра Рязанцева (183,67 км/ч) устоял. Тем временем в галереях под трибунами шла охота. Болельщики сбивались в стаи и отлавливали маскотов – талисманы клубов КХЛ, чтобы с ними сфтографироваться.

Иногда охотники брали дичь на испуг.

- Эй, попугай! Да-да - ты! Сюда иди! Фоткаться будем! – кричали брутального вида фанаты маскоту «Слована» - белоголовому орлану Харви. Немаленького роста Харви казалось боролся с искушением одним крылом положить несколько болельщиков, но профессионализм брал свое, и он шел делать сэлфи.

Конкурс №5

khl Какой #KHLAllStar без них, верно? Who's your favorite KHL mascot?

«Точность броска»

Чуть раньше примерно тем же занимался президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Он тоже неосторожно сделал круг по подтрибунным помещениям, и его тоже отлавливали болельщики для фото. Рене вздыхал, но не отказывался – все-таки скоро он уходит со своего поста, и кто знает, будет ли пользовать таким успехом после.

Сейчас Фазель говорил, что точно-точно уходит и не будет больше баллотироваться, и сокрушался, что НХЛ отказалась проводить Кубок мира – соревнование для сборных. И по его словам выходило, что все это не пройдет даром. В ближайшее время - фиг Северной Америке, а не чемпионат мира по хоккею.

На площадке тем временем шли свои разборки. И конкурс на точность выиграл нападающий «Авангарда» Сергей Широков. Он закрыл четыре мишени за 17,063 секунды.

Конкурс №6

«Биатлон»

А заключительным конкурсом стал хоккейный биатлон, фирменный турнир партнера КХЛ компании «Мастеркард» и ее хоккейного проекта «Бесценная лига». Идея скрестить два самых успешных для России зимних вида – хоккей и биатлон – оказалась довольно перспективной. Но соревнование получилось сложным. Хотя Дивизион Чернышова опять был вне конкуренции. Эта команда и выиграла первый день «Матч звезд».

Но завтра – сам мини-турнир, где четыре дивизиона разыграют главный приз звездного уикенда.