«Эй, попугай! Да-да - ты! Сюда иди! Фоткаться будем!»: Как прошел первый день Матча звезд КХЛ
В Казани прошел первый день уикенда «Матч звезд КХЛ». Матч из одной игры давно вырос в целый турнир, и растянулся на всю неделю. Но именно этот день, когда четыре дивизиона КХЛ соревнуются в различных конкурсах, принято считать самым зрелищным. Все было так и на этот раз – хоккеисты косили под Пушкина, исполняли хиты под гитару и немного краснели от вопросов журналистов.
Конкурс №1.
"Тест на скорость"
Первый конкурс был на скорость – кто быстрее всех сделает круг по площадке. Его выиграл Дмитрий Кагарлицкий (дивизион Боброва). Но главное испытание его ждало после победы.
- Дмитрий, а вы всегда такой быстрый? – спросила молодая и симпатичная девушка-корреспондент таким голосом, что Кагарлицкий поперхнулся.
- Нет, - выдал он сурово.
Девушка хотел продолжить. Но тут на помощь хоккеисту пришел опытный журналист. Он подобрал лучшую аллегорию следующему вопросу от симпатичной корреспондентши.
- А едите вы тоже быстро? – спросил он игрока.
- Нет, ем не быстро! – обрадовался Дмитрий. - Наоборот, я бы сказал долго. Жена даже ругается.
Девушка после этих слов смотрела на Кагарлицкого с большим уважением.
Конкурс №2
«Надежная Защита»
Тут вратари соревновались между собой, чья серия взятых буллитов будет самой длинной. Забить пытался даже Дмитрий Сычев – известный в прошлом футболист сборной России. Но когда он играл, сборная не выходила в четвертьфинал ЧМ. Так что и на этот раз у него не было шансов.
А выиграл Игорь Бобков, голкипер дивизиона Чернышова. И кажется, был очень доволен.
- Атмосфера — супер! – радовался Бобков. - Полный дворец, все счастливы. Смотрят и наслаждаются. С тренером-женщиной работается супер. Весело.
Про женщин-тренеров Бобков говорил не зря. С прошлого года на Матче звезд КХЛ появилась традиция – в помощь тренеру каждого из дивизионов выдали по девушке-журналисту. Получилось неплохо, хотя, говорят, некоторые хоккеисты были не в восторге, что им что-то на скамейке выговаривают женщины.
Но только не Вадим Щипачев из московского «Динамо». Его дивизион тренирует Наталия Кларк..
- Женщина-тренер это нормально, - пожимал Щипачев плечами. – Она на нас ругается, если что-то не так.
- В «Динамо» к себе возьмете?
- Нет, там у нас конкуренция большая – все время есть кому ругаться.
Конкурс №3
«Эстафета мастерства»
Здесь надо было пройти эстафету, но больше все следили не за временем, а за костюмами. Константин Барулин вышел в наряде Пушкина – в цилиндре и черном плаще. Дивизион Харламова появился в мушкетерских нарядах. Но выиграл Дивизион Чернышева. Фотографы в экстазе жали на гашетки своих аппаратов.
А все остальные отрывались как могли. Защитник рижского «Динамо» Мэтью Майоне взял гитару и исполнил песню «Hey ho» группы Lumineers. И стал в один ряд с теми певцами, которые могут завить: «Я собирал стадионы». А вратарь сборной Дивизиона Боброва Юлиус Гудачек станцевал с игроком Женской хоккейной лиги Николь Чупковой прямо во время исполнения буллита.
Конкурс №4
Самый сильный бросок
Победу тут одержал защитник «Локомотива» Александр Елесин, бросив шайбу со скоростью 162,22 км/ч. Но рекорд Александра Рязанцева (183,67 км/ч) устоял. Тем временем в галереях под трибунами шла охота. Болельщики сбивались в стаи и отлавливали маскотов – талисманы клубов КХЛ, чтобы с ними сфтографироваться.
Иногда охотники брали дичь на испуг.
- Эй, попугай! Да-да - ты! Сюда иди! Фоткаться будем! – кричали брутального вида фанаты маскоту «Слована» - белоголовому орлану Харви. Немаленького роста Харви казалось боролся с искушением одним крылом положить несколько болельщиков, но профессионализм брал свое, и он шел делать сэлфи.
Конкурс №5
«Точность броска»
Чуть раньше примерно тем же занимался президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Он тоже неосторожно сделал круг по подтрибунным помещениям, и его тоже отлавливали болельщики для фото. Рене вздыхал, но не отказывался – все-таки скоро он уходит со своего поста, и кто знает, будет ли пользовать таким успехом после.
Сейчас Фазель говорил, что точно-точно уходит и не будет больше баллотироваться, и сокрушался, что НХЛ отказалась проводить Кубок мира – соревнование для сборных. И по его словам выходило, что все это не пройдет даром. В ближайшее время - фиг Северной Америке, а не чемпионат мира по хоккею.
На площадке тем временем шли свои разборки. И конкурс на точность выиграл нападающий «Авангарда» Сергей Широков. Он закрыл четыре мишени за 17,063 секунды.
Конкурс №6
«Биатлон»
А заключительным конкурсом стал хоккейный биатлон, фирменный турнир партнера КХЛ компании «Мастеркард» и ее хоккейного проекта «Бесценная лига». Идея скрестить два самых успешных для России зимних вида – хоккей и биатлон – оказалась довольно перспективной. Но соревнование получилось сложным. Хотя Дивизион Чернышова опять был вне конкуренции. Эта команда и выиграла первый день «Матч звезд».
Но завтра – сам мини-турнир, где четыре дивизиона разыграют главный приз звездного уикенда.