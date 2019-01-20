Наполи - Лацио 20 января 2019: прямая онлайн-трансляция матча 20 тура чемпионата Италии по футболу

Два именитых и раскрученных клуба Италии сыграют в последний день недели в Неаполе. "КП" рассказывает о главных событиях поединка Наполи - Лацио 20 января 2019.

Трансляция матча Наполи - Лацио 20 января 2019

Трансляция матча Наполи - Лацио 20 января 2019 года не будет осуществляться на общедоступных каналах. Ее можно будет увидеть на "Матч! Футбол 2".

Статистика личных встреч Наполи - Лацио 20 января 2019

127 раз команды играли между собой в чемпионате Италии. 48 побед одержал "Наполи", 43 раза была ничья в битве двух клубов. Остальные 36 игр выиграл "Лацио".

Прогнозы на матч Наполи - Лацио 20 января 2019

"Наполи" имеет больше шансов на победу в этой игре.