2019-01-20T19:45:25+03:00
Спорт

Наполи - Лацио 20 января 2019: прямая онлайн-трансляция матча 20 тура чемпионата Италии по футболу

Футбол, матч Наполи - Лацио 20 января 2019. Прямая онлайн-трансляция игры 20 тура чемпионата Италии 20 января по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Наполи" сыграет против "Милана"."Наполи" сыграет против "Милана".Фото: REUTERS
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Два именитых и раскрученных клуба Италии сыграют в последний день недели в Неаполе. "КП" рассказывает о главных событиях поединка Наполи - Лацио 20 января 2019.

Трансляция матча Наполи - Лацио 20 января 2019

Трансляция матча Наполи - Лацио 20 января 2019 года не будет осуществляться на общедоступных каналах. Ее можно будет увидеть на "Матч! Футбол 2".

Статистика личных встреч Наполи - Лацио 20 января 2019

127 раз команды играли между собой в чемпионате Италии. 48 побед одержал "Наполи", 43 раза была ничья в битве двух клубов. Остальные 36 игр выиграл "Лацио".

Прогнозы на матч Наполи - Лацио 20 января 2019

"Наполи" имеет больше шансов на победу в этой игре.

Наполи - Лацио 20 января 2019.

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