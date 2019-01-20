Буллит Билла: «Матч звезд»-2019 выиграл Дивизион Чернышова

Шоу-уикенд Континентальной хоккейной лиги в Казани выиграл Дивизион Чернышова. В финале мини-турнира подопечные Боба Хартли и Марии Басс обыграли Дивизион Боброва - 4:3. Но счет в таких турнирах интересует болельщиков меньше всего.

Самое интересное, как всегда, творилось после матчей. А звездный уикенд позволяет заглянуть в раздевалки команд даже в те моменты, когда там тебя никто не ждет. Например, в то время, когда там шел разбор первого полуфинала, в котором дивизион Харламова проиграл дивизиону Чернышова – 3:5.

Как известно на «Матче звезд» у команд по два тренера – настоящий и девушка-помощник. Было забавно смотреть, как они работают в паре.

- У нас проблемы с обороной, - выговаривал в раздевалке команде «Дивизион Харламов» Зинэтула Билялетдинов.

- Да, проблемы в обороне! – еще более грозно повторяла за боссом его помощница Дарья Миронова.

- Мы много пропускаем! – пытался не рассмеяться Билялетдинов.

- Много-много пропускаем! – на полном серьезе вторила Дарья.

А игроки пытались понять, что тут происходит.

На самом деле было интересно посмотреть, скажет ли что-то Дарья самому Биллу. Во время матча арбитр назначил буллит в ворота соперников их команды. Исполнять его доверили главному тренеру – шоу все-таки. 63-летний коуч отлично держался на коньках, но вот переиграть голкипера не смог. И тут же поставил себя на грань: спортивные команды – жесткие коллективы. Такие неудачи Зинэтуле Хайдаровичу будут вспоминать годами!

Внушение не помогло – Дивизион Харламова и в матче за 3-е место пропустил 7 шайб. Зато победил в серии послематчевых буллитов, а решающий из них забросил самый популярный хоккеист уикенда Данис Зарипов. Каждый третий болельщик, который добирался до арены, был в джерси с этой фамилией. А там можно было принять участие в проекте «Бесценная лига» - записать небольшой ролик с пожеланиями любимому хоккеисту, сделать его "Бесценным игроком" и самому стать "Бесценным болельщиком". Видео временами пускали на табло-кубе, и уже тогда было понятно, что большинство сообщений адресовано Зарипову. Он и был признан «Бесценным игроком» «Матча звезд».

khl Хозяева третьи на #KHLAllStar 2019! Home team is 3rd at 2019 #KHLAllStar Weekend!

А в финале победитель предыдущего дня Дивизион Чернышова снова был на высоте. Дивизион Боброва был повержен – 4:3. И спустя четверть часа в раздевалке победителей гремела песня:

- Уходим, Уходим, уходим! Наступят времена почище!... Владивосток 2000! – это герой финала голкипер «Авангарда» Игорь Бобков отбывал песенную повинность.

- Появилась у нас такая традиция, после матча кто-то должен исполнить песню! – объяснял Игорь интересующимся.

- А почему именно «Владивосток-2000»?

- Так у нам скоро на игру во Владивосток!

Все, уикенд закончился. В КХЛ снова началась работа.

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