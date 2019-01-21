Какая гадость эти ваши сказки!

Но времена меняются, и на прошлой неделе мы познакомились с рядом высказываний в манере нетрезвого Ипполита - «Что за гадость эти ваши сказки!».

От некоторых антисказочных речей можно было бы и отмахнуться. Когда «Новая газета» устами американского профессора Эпштейна сообщила, что русские волшебные сказки очень жестокие, тогда как немецкие сказки братьев Гримм, и в особенности французские сказки Шарля Перро, гораздо гуманнее по содержанию, можно было только удивляться ошибке всемирноученого профессора, сравнивающего несравнимое. Сказки Перро были изданы в 1697 году, когда аутентичность записи никого не волновала, а требования галантного вкуса волновали, и весьма. Сборник бр. Гримм появился в 1812 году, когда о точности записи уже было принято думать, но и у братьев были уступки общественному вкусу. Сборник же русских сказок Афанасьева был максимально точен - как рассказывали, так он и записывал. Отчего получалось не без жестокости.

Следующий залп по сказке издал журнал «Форбс», широкой публике известный в основном рейтингами российских богачей. Оказалось, что не рейтингом единым живет журнал. В форбсовском анализе русских сказок отмечалось их грубое противоречие с современными идеалами феминизма: «Выйти замуж, родить наследника, быть покорной и красивой - вот чему учат наши сказки маленьких девочек… Свадьба и пир на весь мир - вот окончание каждой второй сказки. Но разве это самоцель и конец истории жизни современной девушки?.. Стоит ли говорить, что в эмансипированном мире, где женщины активно борются за свои права, такая модель по меньшей мере устарела?»

Здесь, впрочем, «Форбс» лишь следует передовой западной идеологии, где без феминизма и шагу не сделаешь, причем без остро боевитого феминизма и политикорректности. Если дело там доходит до исправления Шекспира в духе идеологической правильности, то русский «Форбс» лишь в предбаннике писхиатрической лечебницы. На Западе бывает и куда круче.

Но всегда можно сказать, что у нас свобода слова - особенно в сюжетах, лишенных прямой политической нагрузки, - так что не надо обращать внимания, мало ли кто чего несет. Однако в ту же компанию попало и весьма значительное лицо - первый зампред Центробанка Сергей Швецов. Выступая на заседании думского комитета, он сообщил: «Русские сказки про золотую рыбку и исполняющую желания щуку формируют у населения веру в легкую наживу и создают помехи для повышения финансовой культуры россиян. Вот смотрите: старший брат работает - он дурак, средний брат работает - дурак, младший сидит на печи, дальше он ловит щуку - у него все хорошо. Это с детства переходит с возрастом в плоскость отношений с финансовым рынком. Поэтому надо сказки менять, понимаете. Мы должны отказаться от этого бэкграунда - обучать детей халяве. Это очень важно».

Тут вспомнилось, как вчера я просматривал электронную почту и увидел сообщение от неведомого благодетеля «На ваше имя поступил платеж. Сумма 37 434 р. 00 к.». Любопытство пересилило страх заражения вирусом, и, открыв письмо, я увидел рекламу ростовщических контор, которые начальство ласково называет «микрофинансовые организации». Наглость изрядная, впрочем, чего еще ждать от спамеров, но после разъяснений Швецова ясно, как люди попадают в сети ростовщиков. В детстве они смотрели передачу «Спокойной ночи, малыши!», где им пели колыбельную:

В сказке можно покататься на Луне

И по радуге промчаться на коне,

Со слоненком подружиться

И поймать перо жар-птицы.

Глазки закрывай, баю-бай.

Потом маленькие телезрители стали большими и даже старенькими, но вера в перо жар-птицы в них была вдолблена - не вышибешь, поэтому они доверчиво клюют на разные недобросовестные предложения, исходящие от микро-, а также макрофинансистов. Не читать детям сказки - и проблема банковского надзора будет решена. И это говорит - напоминаем - первый заместитель председателя ЦБ.

Очень давно Корней Чуковский писал в книге «От двух до пяти», повествующей о становлении детского языка и детской личности: «Нужно быть лунатиком, совершенно оторванным от подлинных реальностей жизни, чтобы, увидев у какого-нибудь Вани плюшевого медвежонка в руках, отнять у него эту игрушку из боязни, что он, когда станет Иваном, не пойдет с ружьем или рогатиной на живого лесного медведя». Лунатизм, как видим, не препятствует занятию высоких должностей в ЦБ.

И далее: «Почему вы питаетесь человеческим мясом? - в ужасе спросят у людоеда окружающие. - Мне в детстве прочитали сказку о Мальчике с пальчик». Та же логика.

Гонения на волшебную сказку были особенно сильны без малого сто лет назад, в 20-е годы, когда издавались такие труды, как «О вреде сказок. Настольная книга для работников просвещения трудовой школы». 1922 г. Что было естественно, ибо тогда пафос строительства нового мира был крайне силен - в педагогической теории и практике тоже царили совершенно бредовые идеи в духе нынешних наиболее смелых реформаторов образования. Если упразднялась вся русская история - куда уж там сказке устоять.

Но, согласно законам диалектики, жизнь развивается по спирали, и нынешние архилибералы-западники повторяют зады пролеткульта 20-х гг. Понимание роли старой доброй сказки - примерно такое же.