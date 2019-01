Число астероидов, угрожающих Земле, в любой момент может увеличится многократно

Исследователи из Канады, США и Великобритании (University of Toronto, Planetary Science Institute, Southwest Research Institute, University of Southampton) — астрономы, геофизики и геологи, ведомые Сарой Мазруй (Sara Mazrouei), определили возраст кратеров, которые возникли в результате падения крупных астероидов на Луну и Землю. Удивились: кратеры возрастом примерно в миллиард лет — большая редкость. Наша планета и ее естественный спутник в основном усеяны теми, которые стали массово появляться примерно 290 миллионов лет назад. С этого времени астероиды стали падать в 3 раза чаще.

Следы массированной бомбардировки хорошо видны на Луне. Большинство земных кратеров едва заметны — разрушены эрозией. Однако ученые уверяют, что их у нас не меньше. И возникли они в одно и то же время с лунными кратерами — то есть, в период, когда интенсивность ударов из космоса вдруг многократно возросла.

Земной кратер, заполненный водой.

Своим открытием ученые поделились в журнале Science в статье с соответствующим названием Earth and Moon impact flux increased at the end of the Paleozoic. Коротко о нем рассказал сайт NASA.

Авторы исследования помянули добрым словом космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), который собственно и позволил определить возраст лунных кратеров. Его приборы улавливали тепловое излучение, исходящее лунными ночами от того или иного кратера. А анализируя его силу и характер, можно было вычислить возраст кратера.

Лунные кратеры похожи на земные.

Что повлекло усиление астероидной атаки? Ученые затрудняются с однозначным ответом и выдвигают различные гипотезы. Авторы нынешнего исследования полагают, что коллизия возникла из-за столкновения гигантских каменных глыб, летающих в поясе астероидов — между орбитами Марса и Юпитера. Мол, одна глыба с поперечником около 100 километров врезалась в другую — в два раза большую. Глыбы раскололись и устремились к Земле. Часть ударов приняла Луна в пропорции примерно 1 к 20.

Сара Мазруй и ее коллеги считают, что чехарда, возникшая в поясе астероидов, в итоге, погубила динозавров, которые стали усиленно плодиться 290 миллионов лет назад и хиреть примерно через 40 миллионов лет. Окончательно добила их 15-километровая глыба, которая врезалась в районе Мексиканского залива 66 миллионов лет назад. Подробности этой жуткой катастрофы тут:

Стало известно, какие еще беды принес Земле астероид, убивший динозавров

- Судьба динозавров была предопределена, — отметили соратники Сары - Уильям Боттке (William F. Bottke) и Томас Гернон ( Thomas M. Gernon). исследования Томас Гернон из Саутгемптонского университета.

Кстати, о неком столкновении, которое случилось в поясе астероидов 290 миллионов лет назад, прежде твердили японские ученые и их российские коллеги из Сибирского отделения РАН и Новосибирского государственного университета. По их мнению, им — этим столкновением — и был порожден так называемый Челябинский метеорит, упавший в 2013 году. Свой вывод ученые сделали, обнаружив в метеорите жадеит — минерал, который образуется при высоких давлении и температуре. Они составляли 12 Гигапаскалей и более 2 тысяч градусов. То есть, стали результатом космического ДТП. Возможно даже, того самого, которое отправило к Земле рой астероидов.

Судьба динозавров было предопределена где-то далеко от Земли.

Если верна версия Сары Мазруй, то усиленная астероидная бомбардировка может начаться в любой момент в результате некой новой — непредсказуемой - катастрофы в поясе астероидов. И тогда, что называется, берегись.

Но возможно, правы другие. И тогда до глобальной катастрофы еще очень далеко.

ДРУГИЕ ВЕРСИИ

Незваные звезды

Астрономы и раньше верили в массированные атаки из космоса. Но видели их источники в другом месте — в облаке Оорта — эдаком гигантском пузыре, наполненным миллиардами крупных ледяных и каменных глыб. Ученые не исключают: если нечто его потревожит, то часть этих глыб устремится к Земле.

Потревожить, к примеру, может звезда Gliese 710 из созвездия Змеи, которая приближается к Солнечной системе со скоростью несколько десятков километров в секунду. О ее грядущем визите предупредил российский астроном Вадим Бобылев из Главной (Пулковской) обсерватории (ГАО РАН). Он воспользовался данными, собранными европейским исследовательским зондом Hipparcos. А именно информацией о движении примерно 35 тысяч ближайших к нам звезд. Реконструировал их орбиты и высчитал, что звезда Gliese 710 с вероятностью в 86 процентов подойдет очень близко к нам. И, возможно, даже окажется на орбите Плутона.

Звезда Gliese 710 массой в 0,6 солнечной пока отдалена на 63 световых года. Но это расстояние стремительно сокращается.

Вряд ли, что гостья врежется в Солнце или в какую-нибудь из планет. Но астероидную и кометную бомбардировку ее гравитационное поле вызвать может.

Облако Оорта - вероятный источник кометных бомбардировок.

Внешние границы облака Оорта проходят в 1-2 световых годах от Солнца - это от четверти до полпути к Проксиме Центавра, ближайшей к нам звезды в звездной системе Альфа Центавра. Из расчетов Бобылева и его коллег из Института Макса Планка (Max Planck Institute for Astronomy in Heidelberg) следует: устроить серьезную сумятицу в облаке Оорта способны звезды, пролетающие в 3,26 световых годах от Солнца. Они ожидаются в количестве от 19 до 24 в ближайшие несколько миллионов лет.

А максимальное расстояние, с которого гравитационное воздействие пролетающей мимо звезды может вышибить из облака Оорта какой-нибудь астероид, составляет 16,3 световых года от Солнца. На таком расстоянии пролетят от 490 до 600 звезд.

Планета Х

Ученые подозревают, что вмешиваться в дела облака Оорта может и некая планета, которую сейчас ищут. Предполагают, что она огромна — в 10 раз массивнее Земли, двигается по сильно вытянутой орбите, то приближаясь к Солнцу на 200 астрономических единиц, то удаляясь на 1200. Облетает его примерно за 15 тысяч лет.

Косвенных данных о том, что на дальних окраинах Солнечной системы и в правду с имеется то ли гигантская планета, то ли остывшая звезда, полно. На нее указывают аномалии в движении других небесных тел. Но сама «возмутительница спокойствия» пока не обнаружена.