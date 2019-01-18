2019-01-18T13:11:48+03:00
Звезды

Кто раздвинул ноги Водяновой

Модель шокировала своим видом [фото]
Ольга ЛИБГАРДТ
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Наталья Водянова.Наталья Водянова.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Супермодель Наталья Водянова внезапно раздвинула ноги. Сей факт настолько шокировал общественность, что поклонники до сих пор не могут прийти в себя. Однако в скандальной выходке многодетной матери не все так однозначно.

На снимке, который Наталья Водянова разместила в Instagram, любимица миллионов сидит на диване в белом мини-платье с широко раздвинутыми ногами. Супермодель скромно прикрывает руками причинное место, явив миру сапоги Christian Louboutin из новой коллекции. "Просто показываю новые сапоги, а вы что подумали? Ой вляпалась", - подписала фото возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно.

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Супермодель Наталья Водянова внезапно раздвинула ноги
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И тут же поплатилась за скандальную выходку. Instagram супермодели накрыл шквал комментариев, которые сыпятся, как из рога изобилия. Мнение подписчиков разделились. Пока одни оставляют ханжеское "Да как вы так можете, вы же мать, удалите, не стоит у Волочковой хлеб забирать", другие называют снимок и образ модели "превосходным и огненным" и признаются Водяновой в вечной любви.

Но, видимо, несведущие поклонники Водяновой забыли один нюанс. Водянова - не Волочкова. Жизнь супермоделей - не только красивая обложка, но и тяжкий труд. И растрачивать свои умения и навыки, что-то делать бесплатно, просто так, за редким исключением, супермодели не станут. Любой эпатаж или скандал очень часто оказывается спланированной акцией. Ведь не зря же в свое время божественная Линда Евангелиста произнесла знаменитую фразу: "Меньше чем за десять тысяч долларов я и с дивана не встану".

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Красотка Ким Кардашьян во всех нарядах хороша
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Возможно, что ноги супермодели раздвинулись не сами по себе. Модный дом Louis Vuitton, принадлежащий отцу детей Водяновой, некоторое время назад нанял на работу Вирджила Абло - делового партнера Канье Уэста. Абло считает, что продвигать модные вещи можно через инстаграмы известных персон. Именно так поступил американский модельер и креативный директор мужской линии Louis Vuitton с коллекцией Канье Уэста. Они сняли полуголую Ким Кардашьян в вещах из новой коллекции ее благоверного и выставили это в Instagram. Скандал был дичайший, но вещи раскупили.

Вероятно, похожим образом Абло решил поступить и с Louis Vuitton. Не секрет, что компания заинтересована в привлечении любых обеспеченных людей и стремится переманить к себе молодых покупателей.

natasupernovanatasupernova
Наталья Водянова и Антуан Арно спешат на показ Louis Vuitton в Париже
84288 отметок «Нравится»480 комментариевInstagram

Фото раздвинутых ног Водяновой появилось в ее соцсети 17 января - аккурат в этот день Вирджил Абло представил свою вторую коллекцию для бренда.

То, что такое фото с Водяновой вызовет эффект разорвавшейся бомбы, не оставляло никаких сомнений. Водянова - не просто супермодель, но и многодетная мать, образец благочестия. В скандалах с мужчинами не замечена. Она благотворитель, лицо ЧМ-2018. Ее история - это история Золушки из Нижнего Новгорода, вышедшей замуж за принца. И неважно, что этот принц оказался алкоголиком и был не так богат, как могло бы показаться на первый взгляд. Теперь осталось дождаться, когда на волне скандала деньги потекут рекой, а покупатели сметут новую коллекцию Louis Vuitton. Тем более подобный опыт уже имеется.

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