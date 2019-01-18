2019-01-18T13:33:26+03:00
Спорт

Алина Загитова и Евгения Медведева снялись в японской рекламе в образе волшебниц

Две фигуристки одновременно оказались на льду на кадрах [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Алина Загитова и Евгения Медведева.Алина Загитова и Евгения Медведева.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

18 января стало известно об официальной премьере видеоролика с рекламой японской мобильной игры "Magia Record". В промо снялись две российские фигуристки - Алина Загитова и Евгения Медведева.

tutberidze_girlstutberidze_girls
Queen Alina and Queen Zhenya together . Love this pictures @azagitova #alinazagitova @jmedvedevaj #evgeniamedvedeva #teamtutberidze #tutberidzegirls
736 отметок «Нравится»13 комментариевInstagram

Сюжет этой игры строится вокруг девочки-волшебницы Мадоки, которая ищет свою пропавшую сестру. И одна из ее главных союзниц - Хомура. В видео роль Мадоки досталась Алине Загитовой, а Хомуры - Евгении Медведевой. Как ожидается, игра для мобильных платформ "Puella Magi Madoka Magica Side Story: Magia Record" появится уже совсем скоро. Она будет продолжением серии.

alinazagitovateamalinazagitovateam
The different cuts of Evgenia and Alina s Magia Record commercial #alinazagitova #алиназагитова #alina #zagitova #teamzagitova #alinazagitovateam #azagitova #russia #teamrussia #figureskating #figureskater #iceskating #iceskater #skating #worldfigure #olympicchampion #champion #teamtutberidze #alinaqueenofice #сердцемсзагитовой #evgeniamedvedeva #magiarecord
462 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram

Сьемки Алины и Евгении проходили на катке в Москве, каждую из фигуристок, как сообщается, снимали отдельно. И итоговый ролик, который будет транслироваться в Японии, получил название "Воссоединение". Ранее же в рекламе этой игры для мобильных снялась только Загитова - и кадры вышли в августе этого года.

alinazagitovateamalinazagitovateam
#alinazagitova #алиназагитова #alina #zagitova #teamzagitova #alinazagitovateam #azagitova #russia #teamrussia #figureskating #figureskater #iceskating #iceskater #skating #worldfigure #olympicchampion #champion #teamtutberidze #alinaqueenofice #сердцемсзагитовой #magiarecord #madoka
101 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

Новая версия видеоролика появится в эфире японских телеканалов с 21 января.

Напомним, что по итогам прошедшего в декабре чемпионата России по фигурному катанию Загитова пробилась в сборную страны на европейское первенство. А у Медведевой не получилось этого сделать. Алина стала пятой на турнире в Саранске, а Женя - седьмой. Но поскольку три первых места не могут принимать участия в соревнованиях среди взрослых из-за возрастных ограничений, то Загитовой нашлось место в национальной сборной.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Ты самая лучшая в мире!»: Маленькие фигуристы из Ижевска записали видео в поддержку Загитовой

Алине предстоит отстаивать честь страны на чемпионате Европы (подробности)

Алина Загитова и Евгения Медведева в японской рекламе.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Мультфильм "Маша и медведь" вошел в книгу рекордов Гиннесса
Генпрокуратура Украины провела новые обыски у адвоката Вышинского
На переговорах в Вашингтоне КНДР потребует от США снятия санкций
Китайский космический аппарат завершил первый в истории биологический эксперимент на Луне
Совфед выступил против возвращения комнат для курения в аэропортах
Нефтяники пожаловались на Росгвардию
В Киеве рассказали, почему Собчак пустили на Украину
Убийца внучки Моргана Фримена получил 20 лет тюрьмы
В Швеции главу временного правительства избрали премьер-министром страны
Минобороны РФ подтвердило спасение двух летчиков Су-34 на Дальнем Востоке
Стала известна возможная причина столкновения двух Су-34 на Дальнем Востоке
Игроки "МЮ" хотят, чтобы Уле-Гуннар Сульшер был постоянным главным тренером команды
Гастротуристов планируют привлекать в Россию не только водкой и борщом
Одного из летчиков столкнувшихся Су-34 нашли в море
В двигателях ракеты «Ангара» обнаружили редкий дефект
Один из столкнувшихся на Дальнем Востоке Су-34 смог сесть с отказавшим двигателем
Минобороны РФ подтвердило столкновение двух Су-34 на Дальнем Востоке
Мария Шарапова победила действующую чемпионку Australian Open
Два Су-34 столкнулись в небе над Дальним Востоком
Крупнейшие магазины объединились против фальсификата