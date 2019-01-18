Алина Загитова и Евгения Медведева снялись в японской рекламе в образе волшебниц

18 января стало известно об официальной премьере видеоролика с рекламой японской мобильной игры "Magia Record". В промо снялись две российские фигуристки - Алина Загитова и Евгения Медведева.

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Сюжет этой игры строится вокруг девочки-волшебницы Мадоки, которая ищет свою пропавшую сестру. И одна из ее главных союзниц - Хомура. В видео роль Мадоки досталась Алине Загитовой, а Хомуры - Евгении Медведевой. Как ожидается, игра для мобильных платформ "Puella Magi Madoka Magica Side Story: Magia Record" появится уже совсем скоро. Она будет продолжением серии.

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Сьемки Алины и Евгении проходили на катке в Москве, каждую из фигуристок, как сообщается, снимали отдельно. И итоговый ролик, который будет транслироваться в Японии, получил название "Воссоединение". Ранее же в рекламе этой игры для мобильных снялась только Загитова - и кадры вышли в августе этого года.

Новая версия видеоролика появится в эфире японских телеканалов с 21 января.

Напомним, что по итогам прошедшего в декабре чемпионата России по фигурному катанию Загитова пробилась в сборную страны на европейское первенство. А у Медведевой не получилось этого сделать. Алина стала пятой на турнире в Саранске, а Женя - седьмой. Но поскольку три первых места не могут принимать участия в соревнованиях среди взрослых из-за возрастных ограничений, то Загитовой нашлось место в национальной сборной.

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