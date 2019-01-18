Медведев оценил пользу санкций: «Раньше в наших комбайнах только лечь и умереть было!»

В пятницу Дмитрий Медведев побывал в Краснодаре на заводе немецкого концерна «CLAAS», где производят трактора и комбайны премиум класса. Выпускаемая здесь техника на 70 процентов состоит из российских комплектующих. «Начинка» у комбайнов не хуже, чем у каких-нибудь мерседесов: в кабине тебе и аудиосистема, и климат контроль, даже переносной душ собираются сделать: выехал комбайнер в поле на работу, захотел руки помыть - пожалуйста!

- В нашем производстве совмещается немецкий прагматизм и российская смекалка, - рассказали Медведеву сотрудники завода.

На комбайнах и тракторах установлена сервисная система обработки данных.

- Комбайнер едет в поле, а мы уже знаем, когда и какую деталь ему нужно будет заменить. Сообщаем ему: «Иван Иваныч, пора!», - рассказали на заводе.

Комбайн настолько умный, что может запоминать урожайность на конкретном участке, анализировать ее, даже налоговую декларацию способен заполнить, правда, к последней опции российские аграрии пока не прибегали.

- Кабина, конечно, как космический корабль. Обзор великолепный. Я уж не говорю о том, что кондиционирование хорошее, комбайнер не страдает, потом не обливается. В прежних комбайнах, особенно советского производства, только лечь и умереть было! - заметил Медведев.

Единственный минус собираемой тут техники - высокая цена. Комбайн в минимальной комплектации стоит от 12 миллионов рублей.

- Если бы не субсидии правительства, у нас были бы проблемы с продажей нашей техники в России, - признаются сотрудники завода.

Субсидии правительства позволяют аграриям покупать сельхозтехнику на 15-20 процентов дешевле.

- В 2006 году российской техники на наших полях, если не считать рухляди, было процентов 5-10. А сейчас, спасибо санкциям, 60 процентов! И теперь наша техника котируется за рубежом, ее экспорт растет, - отметил Медведев.

По его словам, на поддержку экспорта продукции отечественного сельскохозмашиностроения до 2024 года будет выделено почти 340 миллиардов рублей.