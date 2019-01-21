Российский БТР рухнул в пропасть в Абхазии: погибли трое военнослужащих

Трагедией завершились учения российских военных на полигоне «Цабал» в Абхазии. Во время движения по горной дороге командно-штабная машина на базе БТР-80 опрокинулась в 40-метровую пропасть. Три солдата-срочника погибли. Двое — еще один рядовой и офицер — получили тяжелые травмы.

«Цабал» - один из двух полигонов российской военной базы в Абхазии. В отличие от полигона «Нагвалоу», который находится на равнине у самого моря, «Цабал» расположен в горах на высоте 450-500 метров. Дорога сюда — это уже учения с элементом экстрима. Узкое полотно проходит над обрывами, при виде которых душа уходит в пятки.

- Все произошло около половины восьмого утра, - рассказал «КП» один из офицеров 7-й военной базы. - Подразделение несколько дней находилось на маневрах на полигоне, в тот момент ребята возвращались в Гудауту к месту дислокации. За рычагами был молодой парень, призывник Саша Олейник. 2 января ему исполнилось 22 года, он призвался весной из Краснодарского края. По предварительной версии, он не вписался в поворот и чуть-чуть заехал колесами на обочину. Под тяжестью брони грунт осыпался, машина рухнула в пропасть.

То, что кто-то внутри БТР остался в живых, - чудо. Командира взвода управления старшего лейтенанта Никиту Жихарева и рядового Венера Аслямова уже через час вертолетами доставили в больницу. У них серьезнейшие травмы — перелом черепа и ушиб головного мозга у офицера, перелом позвоночника, челюсти и ребер у рядового. Среди трех погибших - солдат водитель Александр Олейник, а также еще два призывника - рядовые Алексей Аниськин из Челябинска и Максим Романцов из Сызрани.

БТР упал в обрыв в Абхазии.

Окончательную причину ДТП должна установить специальная комиссия. Как сообщили «КП» в пресс-службе Южного военного округа, кроме ошибки управления рассматривается версия технической неисправности бронеавтомобиля.

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