2019-01-21T13:41:24+03:00
Происшествия

СК возбудил дело по факту гибели российских военнослужащих в Абхазии

Расследование будет вестись в рамках статьи о нарушении правил вождения и эксплуатации боевой техники [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Трое российских военных погибли в Абхазии при опрокидывании БТРТрое российских военных погибли в Абхазии при опрокидывании БТРФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трех российских военнослужащих в Абхазии. Расследование будет вестись в рамках статьи "Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного военного округа.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 350 УК РФ", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

БТР упал в обрыв в Абхазии.

Напомним, что в минувшую пятницу, 18 января, БТР-80 упал в ущелье во время следования с территории горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в Абхазии.

Сайт kp.ru писал о авария произошла на довольно сложном участке дороги. Жертвами инцидента стали трое военнослужащих, еще двое получили травмы. Им уже оказали всю необходимую медицинскую помощь.

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