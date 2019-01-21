Гранты, изменение законодательства и ресурсные центры: Что вошло в поручения Президента по развитию волонтерства

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по развитию волонтерства в России до 2025 года. Список сформирован по итогам заседания Государственного совета, посвященного этой теме. Всего в перечень вошли 19 поручений. Рассказываем кратко о самых важных из них.

Во всей стране:

Правительству вместе с Фондом президентских грантов поручено установить требования к порядку проведения конкурсов среди НКО на получение финансовой поддержки. Кабмин также должен утвердить план реализации Концепции развития добровольчества до 2025 года и план мероприятий по популяризации добровольчества. Раз в полгода будет проводиться мониторинг сотрудничества региональных властей с НКО.

Ряд изменений ждет законодательство: для социально ориентированные НКО ждет совершенствование системы отчётности. Также предлагается распространить на них особенности регулирования труда в субъектах малого предпринимательства - с аналогичными численностью работников и размером доходов, и сроков проведения проверок,а также аналогичные меры господдержки.

Кабмин также проработает возможность для волонтеров подтверждать свой статус через "Госуслуги" и МФЦ.

В каждом регионе:

Во всех регионах местные власти должны создать ресурсные центры, где волонтерские движения, благотворительные фонды и другие НКО смогут получить поддержку, консультацию, помощь в решении насущных вопросов.

В каждом регионе также будет внедрен стандарт поддержки добровольчества и должны проводиться конкурсы на предоставление грантов.

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