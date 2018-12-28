Концепция развития волонтерства в России до 2025 года: Как будут поддерживать добровольчество в стране

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал Концепцию развития волонтерства в стране до 2025 года. Документ стал своеобразным итогом 2018-го, который был объявлен в нашей стране Годом добровольца. За этот год число участников волонтерских акций выросло в два раза - с 7 до 14 миллионов человек. Но на этом поддержка волонтерства стране не закончится.

Задача принятой концепции - обеспечить системную поддержку главных направлений работы волонтерских объединений и некоммерческих организаций.

Какие направления волонтерства поддержат:

1) В сфере образования, интелектуального волонтерства и патриотизма

Это и волонтерские просветительские программы для детей и взрослых, и использование профессиональных навыков для оказания бесплатной помощи (например, юридических консультаций). Отдельно в Концепции выделено патриотическое волонтерство, в том числе - помощь ветеранам, благоустройство воинских захоронений, проведение акций памяти.

2) Медицинское

Лучшим волонтером страны в 2018 году стал именно молодой врач: Антон Коротченко с коллегами уже два года выезжает в далекие села, чтобы их жители могли пройти обслудование, получить совет - и все это совершенно бесплатно. Акция смоленских волонтеров в 2018 году превратилась в общенациональный проект "Добро в село", участие в котором приняли 7 тысяч студентов-медиков и врачей.

Поддержку медицинского волонтерства продолжат и дальше. Помимо оказания безвозмездной помощи тем. кто в ней нуждается, волонтеры также занимаются профилактикой различных заболеваний, организуют донорские акции, помогают ухаживать за пациентами в больницах и на дому.

3) Социальное

Это помощь наименее защищенным россиянам: детям-сиротам, старикам, инвалидам, бездомным, малоимущим семьям - тем, кому очень нужна безвозмездная поддержка волонтеров.

4) Культурное

Волонтеры помогают в музеях, театрах, библиотеках, восстанавливают храмы, монастыри, усадьбы и другие памятники.

6) Спортивное

Волонтеры Чемпионата мира в 2018 году покорили весь мир. Спортивное добровольчество будут развивать и дальше - сюда относится также организация спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; участие в пропаганде здорового образа жизни.

7) Экологическое

Волонтеры занимаются очисткой природных территорий от мусора, организуют раздельный сбор отходов, помогают в природных заповедниках, заботятся о животных.

8) Общественной безопасности и ЧС

Добровольцы помогают экстренным службам - участвуют в поиске людей, ликвидации пожаров и последствий наводнений, помогают в добровольных народных дружинах.

Волонтеры-медики - одно из направлений, которому уделяется особое внимание Фото: Пресс-Служба Года добровольца (волонтёра) в России.

Как будут поддерживать волонтеров

Концепция включает в себя меры, направленные на повышение востребованности волонтеров, поддержку уже существующих добровольческих организаций и развитие инфраструктуры поддержки добровольчества.

К ним, в частности, относятся - распространение лучших идей добровольческих акций, развитие единой информационной системы Добровольцыроссии.рф, привлечение волонтеров к деятельности госучреждений, субсидии лучшим НКО и введение в регионах пониженных налоговых ставок для добровольческих организаций и юрлиц, занимающихся благотворительностью.

Еще одна мера - создание и развитие в регионах добровольческих центров (их еще называют ресурсными). Здесь волонтеры могут найти себе дело по душе, а некоммерческие организации - добровольцев, готовых помочь. Кроме того, здесь предоставляют поддержку, проводят обучение, помогают решить любые вопросы

Отдельно в Концепции прописана поддержка добровольческих ассоциаций, таких, как Ассоциация волонтерских центров, "Союз волонтерских 11 организаций и движений", "Центр развития юридических клиник". А также - общественных движений, таких, как "Волонтеры Победы", "Волонтеры-медики", "Поисковое движение России", "Всероссийский студенческий корпус спасателей" и других.

В ТЕМУ

Итоги Года добровольца в России: Волонтеров стало в два раза больше, а на поддержку добрых дел выделят 7,4 миллиарда рублей

Тысячи волонтеров со всей страны собрались в Москве на Международном форуме добровольцев. "КП" рассказывает в пяти пунктах, как изменилась сфера волонтерства в стране за 2018 год (подробности)