2019-01-21T19:49:18+03:00
В мире

В израильском Эйлате открыт новый международный аэропорт

Воздушной гавани присвоено имя Илана и Асафа Рамонов
Алексей ОСИПОВ
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, министр транспорта Израиля Исраэль Кац, Таль, Ифтах, Ноа Рамон открывают новый эйлатский аэропорт. Фото – А.Бен-Гершом/GPOПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, министр транспорта Израиля Исраэль Кац, Таль, Ифтах, Ноа Рамон открывают новый эйлатский аэропорт. Фото – А.Бен-Гершом/GPO
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В самой южной точке Израиля, городе Эйлате, открылся новый международный аэропорт. До этого взлетно-посадочная полоса, принимавшая гражданские самолеты, находилась в черте города, и заходившие со стороны Красного моря на посадку лайнеры, проносившиеся прямо над головами отдыхающих, с одной стороны, приводили в восторг туристов, с другой же, создавали массу неудобств.

Новый аэропорт вынесен за черту города, в Тимну. Воздушной гавани присвоены имена первого израильского астронавта Илана Рамона, погибшего в результате катастрофы американского шаттла «Колумбия» в 2003 году, и его старшего сына, летчика ВВС Израиля Асафа Рамона, погибшего в результате крушения истребителя F-16 в 2009 году. Несколько недель не дожила до открытия аэропорта вдова Илана Рамона, Рона.

Первым рейсом, который принял новый эйлатский аэропорт, стал борт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, на котором также находились дети Илана Рамона – Таль, Ифтах и Ноа.

Израильский премьер заявил: «Самолеты будут прибывать сюда и с юга, и с востока, и с севера. Это огромное изменение международного статуса Израиля, его доступности. Мы открываем новые возможности для полётов в воздушном пространстве».

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