2019-01-16T15:41:27+03:00
В мире

Израиль, Фиджи, острова Кука: Где в мире взимается налог на выезд

Российские бизнесмены предложили брать по 500 рублей за выезд из России
Мария БЕРК
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Налог на выезд уже давно действует в некоторых странах.Налог на выезд уже давно действует в некоторых странах.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложило ввести в нашей стране выездной налог. Каждый, выезжающий за пределы России, - иностранец или россиянин — должен заплатить 500 рублей. Собранные деньги планируется направить на развитие внутреннего туризма.

Это предложение мгновенно раскритиковали практически все ведомства — Госдума, Совет Федерации, Ростуризм.

Подобный налог уже давно действует в некоторых странах. И называться он может по-разному. Например, аэропортовым сбором. Налог чаще всего платят как туристы, так и местные жители. Но есть страны, где его взимают только с иностранцев.

Индия

В Индии давно введен аэропортовый сбор — 14-30 долларов (900-2000 рублей) на международные перелеты и 3-9 долларов (200-600 рублей) на внутренние рейсы. Налог касается всех пассажиров, но отдельно его никто не оплачивает, сумма включена в стоимость авиабилета.

Перу

Точно такая же история и в Перу. При вылете из столицы страны Лимы международным рейсом пассажиру придется оплатить аэропортовый сбор в размере 28 долларов (около 1900 рублей), а при вылете из любого другого аэропорта – всего 10 долларов (670 рублей). При полетах внутренними рейсами сумма сбора составляет 5 долларов (350 рублей).

Израиль

При выезде из Израиля никакие сборы в аэропорту не взимаются, так как налог уже включен в стоимость авиабилета. Но те туристы и граждане, ктопересекает границу страны через наземные переходы, должны оплатить специальный сбор. Это правило касается и въезжающих, и выезжающих. На границе с Египтом придется выложить 103 шекеля (около 2000 рублей), а вот на КПП на границе с Иорданией - целых 175 шекелей (3200 рублей).

Коста-Рика

В Коста-Рике выездной налог взимают прямо в аэропорту. И только у пассажиров, вылетающих из столичного аэропорта Сан Хосе. Он обойдется туристам и местным в 29 долларов (почти 2000 рублей).

Острова Фиджи

Что же до островов Фиджи, то въехать в страну не составляет особый проблем. Въездной штамп сотрудники пограничного контроля ставят бесплатно, а вот при выезде именно туристам придется оплатить специальную пошлину в размере 30 долларов (около 2000 рублей).

Острова Кука

На островах Кука действует налог в размере 30 новозеландских долларов (1400 рублей). Его оплачивают туристы и местные жители старше 12 лет. За детей младше 12 лет сбор меньше в два раза - 15 новозеландских долларов (700 рублей).

Иран

В Иране налог на выезд разнится в зависимости от цели поездки. Платят его только местные жители. Если паломник отправляется в дорогу, то при выезде ему придется заплатить 8 долларов (550 рублей). Размер сбора за нерелигиозные поездки в два раза больще - 16 долларов (1100 рублей).

Япония

В начале этого года в Японии ввели налог в размере 1000 иен (около 600 рублей) для всех, кто покидает страну самолетом или кораблем. От сбора освобождены туристы-транзитники, уезжающие в течение 24 часов.

В некоторых странах власти приняли решение отказаться от выездного налога. Такие сборы уже отменены в Индонезии и на Кубе.

В ТЕМУ

В России предложили ввести налог на выезд из страны

Инициатива принадлежит отечественным предпринимателям (подробности)

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