Российским суперзвездам легкой атлетики Шубенкову и Ласицкене одобрили участие в соревнованиях сезона
Международная ассоциация легкоатлетических федераций одобрила в понедельник, 21 января, заявки на получение официального нейтрального статуса топовых российских спортсменов - прыгуньи Марии Ласицкене и бегуна Сергея Шубенкова. Они получат право выступать в нейтральном статусе на соревнованиях.
Всего же в итоговом списке, который опубликован IAAF, появилось 42 спортсмена, представляющих Россию в нейтральном статусе.
- Антидопинговая группа ИААФ согласилась с тем, что заявки 42 российских спортсменов соответствовали исключительным критериям отбора для участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов в 2019 году, в то время как Всероссийская федерация лёгкой атлетики остается отстраненной, - отмечается в официальном сообщении организации, опубликованном в понедельник на официальном сайте IAAF.
Полный список российских спортсменов, получивших нейтральный статус.
Диана Адасько (тройной прыжок)
Максим Афонин (толкание ядра)
Дженнифер Акинимика (спринты)
Мария Аглицкая (100 м с барьерами)
Ринас Ахмадеев (бег на длинные дистанции)
Елизавета Бондаренко (прыжок с шестом)
Олег Брайко (прыжки)
Виктор Бутенко (диск)
Тимофей Чалый (400 м с барьерами)
Данила Данилов (молот)
Алексей Федоров (тройной прыжок)
Оксана Гатауиллина (прыжки с шестом)
Георгий Горохов (прыжок с шестом)
Илья Иванюк (прыжки в высоту)
Мария Кочанова (прыжки в высоту)
Вячеслав Колесниченко (спринты)
Александр Комаров (многоборья) - только чемпионат Европы до 20 лет
Вилена Комарова (многоборья)
Елена Куличенко (прыжки в высоту)
Анна Крылова (тройной прыжок)
Мария Ласицкене (прыжки в высоту)
Александр Лесной (толкание ядра)
Денис Лукьянов (молот)
Алена Лутковская (прыжки с шестом)
Алена Мамина (спринты)
Полина Миллер (спринты)
Василий Мизинов (ходьба)
Тимур Моргунов (прыжок с шестом)
Илья Мудров (прыжок с шестом)
Ольга Муллина (прыжки с шестом)
Егор Николаев (1500 м)
София Палкина (молот)
Виктория Прокопенко (тройной прыжок)
Вера Рудакова (400 м с барьерами)
Федор Шутов (бег на длинные дистанции)
Илья Шкуренев (многоборья)
Анастасия Шкурутова (молот)
Сергей Шубенков (110 м с барьерами)
Анжелика Сидорова (прыжки с шестом)
Олеся Солдатова (400 м)
Яна Смердова (ходьба)
Елизавета Царева (молот)