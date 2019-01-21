Российским суперзвездам легкой атлетики Шубенкову и Ласицкене одобрили участие в соревнованиях сезона

Международная ассоциация легкоатлетических федераций одобрила в понедельник, 21 января, заявки на получение официального нейтрального статуса топовых российских спортсменов - прыгуньи Марии Ласицкене и бегуна Сергея Шубенкова. Они получат право выступать в нейтральном статусе на соревнованиях.

Всего же в итоговом списке, который опубликован IAAF, появилось 42 спортсмена, представляющих Россию в нейтральном статусе.

- Антидопинговая группа ИААФ согласилась с тем, что заявки 42 российских спортсменов соответствовали исключительным критериям отбора для участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов в 2019 году, в то время как Всероссийская федерация лёгкой атлетики остается отстраненной, - отмечается в официальном сообщении организации, опубликованном в понедельник на официальном сайте IAAF.

Полный список российских спортсменов, получивших нейтральный статус.

Диана Адасько (тройной прыжок)

Максим Афонин (толкание ядра)

Дженнифер Акинимика (спринты)

Мария Аглицкая (100 м с барьерами)

Ринас Ахмадеев (бег на длинные дистанции)

Елизавета Бондаренко (прыжок с шестом)

Олег Брайко (прыжки)

Виктор Бутенко (диск)

Тимофей Чалый (400 м с барьерами)

Данила Данилов (молот)

Алексей Федоров (тройной прыжок)

Оксана Гатауиллина (прыжки с шестом)

Георгий Горохов (прыжок с шестом)

Илья Иванюк (прыжки в высоту)

Мария Кочанова (прыжки в высоту)

Вячеслав Колесниченко (спринты)

Александр Комаров (многоборья) - только чемпионат Европы до 20 лет

Вилена Комарова (многоборья)

Елена Куличенко (прыжки в высоту)

Анна Крылова (тройной прыжок)

Мария Ласицкене (прыжки в высоту)

Александр Лесной (толкание ядра)

Денис Лукьянов (молот)

Алена Лутковская (прыжки с шестом)

Алена Мамина (спринты)

Полина Миллер (спринты)

Василий Мизинов (ходьба)

Тимур Моргунов (прыжок с шестом)

Илья Мудров (прыжок с шестом)

Ольга Муллина (прыжки с шестом)

Егор Николаев (1500 м)

София Палкина (молот)

Виктория Прокопенко (тройной прыжок)

Вера Рудакова (400 м с барьерами)

Федор Шутов (бег на длинные дистанции)

Илья Шкуренев (многоборья)

Анастасия Шкурутова (молот)

Сергей Шубенков (110 м с барьерами)

Анжелика Сидорова (прыжки с шестом)

Олеся Солдатова (400 м)

Яна Смердова (ходьба)

Елизавета Царева (молот)