Венесуэла стоит на пороге больших потрясений

Этот понедельник выдался для Боливарианской Республики очень "горячим". Весь день по Каракасу гуляли слухи о возможном перевороте, а к вечеру новостные сайты вообще запестрели сообщениями о ночных рейдах силовиков. Что же происходит в Венесуэле? Разбираемся.

ПОПЫТКА МЯТЕЖА

В понедельник утром в столице произошел мятеж, хотя даже мятежом это назвать достаточно сложно. Небольшая группа военных из национальной гвардии (аналог российской одноименной структуры) рано утром захватила в заложники офицеров и, записав видеообращение с призывом к смене власти, тут же была окружена военной контрразведкой и полицией, после чего сдалась вместе с наворованным оружием.

Речь идет о 27 военных, казалось бы - обычный пустяк. Но соцсети сразу же начали полнится слухами. В чате ватсапа мне пришло несколько десятков сообщений от людей, «практически лично видевших», как военные вламываются в дома и арестовывают всех попавших под руку.

Одновременно с этим в нескольких районах города, где проживает беднейшая часть населения, начались акции протеста, которые были разогнаны полицией, применившей слезоточивый газ Сейчас Каракас напряжен до предела. На улицах усилены патрули нацгвардии и полиции. Как же венесуэльцы дошли до такой жизни?

ЦАРЬ-ТО НЕНАСТОЯЩИЙ!

Ситуация обострилась 10 января, когда нынешний президент страны Николас Мадуро принял присягу на свой второй срок. После этого общество раскололось на две части. Оппозиционеры считают, что выборы, которые прошли еще в мае прошлого года, были организованы с нарушениями, поэтому Мадуро не является легитимным президентом. Чависты же утверждают, что все было законно, поэтому глава государства продолжает оставаться на своем посту.

Кто прав, кто виноват разобрать сложно, но оппозиция решила пойти на открытый конфликт с властями и объявила с 10 января новым президентом председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо. Формально, согласно конституции, в случае невозможности высшего должностного лица исполнять свои функции за него это делает председатель парламента, состоящего полностью из противников чавистов. Но загвоздка в том, что сама законодательная власть с прошло года находится в "неактивном состоянии", так как ее функции были переданы Национальному учредительному собранию (НУС), созванному для подготовки проекта новой конституции и на 100 процентов контролируемого сторонниками властей. Оппоненты правительства говорят, что создание НУС противозаконно, чависты утверждают, что Собрание как конституционный орган стоит выше парламента, поэтому последний и не нужен.

Однако оппозиционные депутаты не собираются сдаваться и уже приняли ряд мер, чтобы усложнить чавистам жизнь. В частности, парламентарии одобрили резолюцию, в которой окрестили Мадуро "узурпатором" и постановили считать «недействительными все нормативно-правовые акты, изданные исполнительной ветвью власти».

Однако и этого им оказалось мало. Нацасамблея обратилась к 46 иностранным правительствам (включая Россию и Китай) с просьбой заморозить банковские счета и другую собственность Венесуэлы за рубежом, обосновывая это тем, что сейчас «законно избранного президента в стране нет», а «гражданин Николас Мадуро Морос» просто покушается на народное достояние. До конфискации активов пока не дошло, но представители большей части стран Латинской Америки выразили Гуаидо и его коллегами свою поддержку.

В ОЖИДАНИИ БОЙНИ

Понимая, тем не менее, что одними декларациями и резолюциями власть не завоюешь, оппозиция решила вывести народ на улицы. Основное "действо" развернется в среду 23 января. Именно на этот день сторонники Гуаидо наметили проведение марша протеста, который, по задумке организаторов, должен привлечь сотни тысяч человек по всей стране. Только в одном Каракасе намечены 9 точек сбора в разных частях города.

Дата марша была выбрана не случайно, ведь именно 23 января 1958 года населению удалось скинуть диктатора генерала Маркоса Переса Хименеса, который фактически руководил страной около 20 лет. С тех пор эта дата является "священной" для местных либералов, символизируя их борьбу за власть.

Тем временем венесуэльские антиправительственные СМИ нагнетают напряжение, рассказывая о зверствах силовиков, якобы открывающих огонь по безоружной толпе, а также "рекламируя", свои достижения сообщениями о том, что к протеста якобы массово присоединятся новые районы. Правда, корреспондент КП, лично побывавший в различных частях Каракаса, в большинстве из них не нашел каких-либо "вспышек народного гнева".

Тем не менее 23 января в столице может быть намного «жарче», чем обычно, особенно с учетом того, что сторонники властей собираются в тот же день выйти на собственные митинги, чтобы поддержать Мадуро. Глава НУС Дьосдадо Кабельо пообещал "организовать три больших марша", чтобы улицы «стали красными». Что будет, если "волны" столкнутся, остается только гадать, но, судя по воинственному настрою обеих сторон, кровопролития в таком случае не избежать.

ТЕМНАЯ ЛОШАДКА

Но пока до начала "уличной" фазы противоборства остался целый день, администрация Мадуро пытается погасить конфликт в правовом поле. В частности, Верховный суд Венесуэлы признал несоответствующим конституции решение о назначении руководства Национальной ассамблеи, что автоматически лишает Гуаидо его нынешнего поста и всех полномочий.

Интересна и личность самого Гуаидо. Этот 35-летний политик из партии «Народная воля» (НВ) был по большому счету не особо известен в стране. На первые роли в мятежном парламенте он выдвинулся благодаря системе ротации руководства Ассамблеи, которая была согласована оппозиционными партиями, «чтобы никому не было обидно». Гуаидо являлся одним из лидеров молодежного движения НВ, хотя и был выдвинут на высокий пост во многом из-за нехватки кадров: руководитель партии Леопольдо Лопес находится сейчас под домашним арестом, а значительная часть других лидеров эмигрировала из страны.

Во многом Гуаидо стал вождем оппозиции благодаря случаю, но глядя на него, нельзя сказать, что это неопытный политик. Председатель Нацассамблеи умело давит на правительство, активно выступая на всех доступных ему площадках. Кроме того, он обратился и к армии, правда осторожно не стал просить присоединиться к оппозиции, а "всего лишь" призвал не мешать протестовать против властей.

Удастся ли противникам Мадуро «раскачать» Венесуэлы, покажет время. Однако уже сейчас понятно, что для Боливарианской Республики начались тяжелые времена, которые негативно отразятся на всей стране.

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