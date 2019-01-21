Венесуэльская оппозиция при помощи США пытается совершить государственный переворот в стране

Последнюю неделю обстановка вокруг Боливарианской республики напоминала пороховую бочку - она могла взорваться в любой момент. Комсомольская правда» разбирается, что сейчас происходит в самой горячей точке Латинской Америки.

ДВА ПРЕЗИДЕНТА

Ситуация вокруг Венесуэлы стала обостряться после проведенных 20 мая 2018 года президентских выборов, на которых победу одержал действующий глава государства Николас Мадуро, за которого проголосовало почти 68 процентов населения. Сразу же по оглашении результатов вся «демократическая общественность» начала кричать об их фальсификации, а страны «Группы Лимы» (почти все страны региона кроме Боливии, Никарагуа, Сальвадора, Уругвая и Эквадора) в открытую выступили против новоизбранного главы государства. Не остался в стороне и Вашингтон, который через подконтрольную Организацию американских государств (ОАГ) объявил не легитимным новый срок Мадуро.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро.Фото: REUTERS

Ситуация стала особенно напряженной в преддверии инаугурации главы государства, которая успешно прошла 10 января. Как утверждают противники действующей власти, «легитимный срок» президента истек 9 января, после чего временным президентом стал председатель оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо. Проблема в том, что и ассамблея сейчас фактически объявлена «вне закона», ведь ее полномочия взяло на себя Национальное учредительное собрание, которое было созвано для выработки новой конституции и одновременно приняло на себя законотворческие полномочия.

Несмотря на то, что фактически президентом является Мадуро, сам Гуаидо заявил, что в принципе готов начать исполнять обязанности главы государства, однако попросил у граждан поддержку в этом нелегком деле. Что это за поддержка, парламентарий не уточнил, но и тут и там в интернете появляются призывы выйти на улицы и посты с якобы назначенными датами проведения демонстраций против «нелегитимных» властей. Вся эта борьба ведется пока только в виртуальном пространстве, но там уже разгораются настоящие бои между «красными» и «белыми».

Досталось даже знаменитой «Википедии». Из-за постоянных правок статей, посвященных Мадуро и Гуаидо (в которых они попеременно становились то «президентами», то «узурпаторами»), власти страны приняли решение полностью заблокировать весь сайт интернет-энциклопедии через государственного провайдера CANTV.

Председатель оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо.Фото: REUTERS

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ВЕНЕСУЭЛА В КОЛЬЦЕ ВРАГОВ

Но если внутри страны у чавистов (последователей президента Уго Чавеса) ситуация находится под контролем, то на международной арене дела у Венесуэлы действительно складываются весьма непросто. Со всех сторон страна окружена враждебными государствами. Сейчас против Венесуэлы ополчились практически все страны Латинской Америки, хотя по-настоящему радикальных действий никто не предпринял, кроме Парагвая, разорвавшего дипотношения. Хотя и особого пространства для маневра у соседей Венесуэлы уже нет - послов они отозвать не могут, так как диппредставительства уже давно возглавляются временными поверенными в делах, а ввести санкции латиноамериканцы пока не решаются.

На западном направлении нависает Колумбия, недавно избранный президент которой, Иван Дуке, еще в декабре призывал к международной изоляции Каракаса. Колумбийцы и венесуэльцы давно испытывают неприязнь друг к другу, хотя раньше были одним государством, и даже национальные герои у них во многом похожи, не говоря уже о том, что сотни тысяч колумбийцев жили и живут на территории Боливарианской Республики и наоборот.

На южном фланге тоже все довольно сложно. Президент Бразилии Жаир Болсонару, вступивший на должность в первый день 2019 года, пообещал «принять меры» против Венесуэлы. Причем пока меры выглядят довольно странными - Болсонару пообещал подумать о размещении военной базы США на территории своей страны. Бывший десантник, исповедующий праворадикальные ценности, способен на многое, особенно с учетом его личной ненависти к Мадуро и правящей левой партии в Боливарианской республике.

Но помимо соседей у Каракаса есть и более грозный противник - Вашингтон. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что «Соединенные Штаты не признают незаконные претензии венесуэльского диктатора Мадуро на власть», а президент Трамп еще в 2017 году говорил, что у него есть в запасе «военный сценарий» для Венесуэлы. Пока американцы душат Мадуро и его команду экономическими санкциями, последние из которых были введены на прошлой неделе. Однако пока самый главный актив Венесуэлы - нефть - не попал под ограничения...

Участник уличных беспорядков метает заряд слезоточивого газа в полицейских.Фото: REUTERS

СКОРО ВОЙНА?

Сам Каракас в эти дни полон различных слухов - кто-то говорит о том, что скоро народ выйдет на улицы и сметет «режим Мадуро», другие надеются, что «защитники демократии из США» помогут восстановить «справедливость». Среди сторонников самого Гуаидо много «горячих голов», которые призывают председателя национальной ассамблеи действовать более агрессивно и объявить о всеобщем восстании и неповиновении.

Опрошенные «КП» эксперты выдвигают несколько вариантов развития событий. Самый очевидный и вероятный - правительство Мадуро все-таки останется у власти. Причина этого банальна - чависты являются наиболее организованный политической силой Венесуэлы и, в отличие от оппозиции, имеют четкую структуру и политическую идеологию. Противники же действующей власти последние несколько лет занимались в основном тем, что боролись за влияние, создавая новые партии и движения, дробя таким образом свои силы, а их политическая программа в абсолютном большинстве случаев сводится к одному - свергнем Мадуро, а там посмотрим.

Как бы то ни было, но пока улицы Каракаса спокойны и на них нет даже намеков на какие-то массовые демонстрации. Большинство людей занимается решением своих бытовых проблем - ищут продукты подешевле и думают, как лучше развлечься на выходных..

Тем не менее, не стоит сбрасывать со счетов перспективы проведения военной операции против Венесуэлы иностранными правительствами. Несмотря на то, что этот вариант много раз отвергался большинством стран Латинской Америки, не исключено, что как раз соседние Колумбия и Бразилия были бы заинтересованы в подобном развитии событий, чтобы отвлечь свое население от внутренних проблем. Да и сами США устами зампредставителя Госдепартамента Роберта Палладино намекнули, что «настал час начать организованную передачу власти новому правительству».

Однако, скорее всего, все закончится мирно, но стабильности Боливарианской Республике это не прибавит. В стране формально существует «двоевластие» - два главы государства (Мадуро и Гуаидо), два парламента (Национальная ассамблея и НУС) и даже два Верховных суда (альтернативный ВС «в изгнании» создала группа судей, избранных в 2017 году ассамблеей, и живущих сейчас в США, Колумбии, Панаме и Чили). Подобный «разброд и шатание» вряд ли поспособствуют укреплению экономики страны и благосостоянию ее жителей, а только дадут Вашингтону и его союзникам очередной предлог для того, чтобы продолжать вмешиваться в дела Каракаса.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Доминго МЕДИНА, политолог, профессор Центрального университета Венесуэлы:

- Власть президента Мадуро пока довольно стабильна, я не думаю, что ей что-либо угрожает. У Национальной ассамблеи нет единства, необходимого для оспаривания легитимности главы государства, хотя при определенных условиях оппозиция может спровоцировать вспышки насилия, подобные тем, которые происходили в 2017 году. Единственный сценарий, при котором возможна трансформация власти — это иностранная военная интервенция, хотя надеюсь, что до этого не дойдет.

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