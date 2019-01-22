Бухгалтер и учитель - самые востребованные профессии по версии Минтруда

По сообщению Минтруда, в 2018 году было открыто более 130 тысяч вакансий на должность бухгалтера и 100,8 тыс. на должность педагога школы или колледжа. Согласно статистике ведомства, это самые востребованные профессии.

Потребность именно в этих сотрудниках выглядит странно. Александр Сафонов, глава Академии труда и социальных отношений считает, что на первом месте всегда были врачи и учителя. Пожилые сотрудники уходят на пенсию, а молодежь на их место не стремится. Маленькая зарплата, особенно в регионах, всегда создавала дефицит среди бюджетников. А вот лидерство в списке бухгалтеров объяснить сложно.

- Бухгалтер - исчезающая профессия, - говорит Сафонов. - Это связано с тем, что ни ИП, ни самозанятым никакие бухгалтеры не требуются. На крупных предприятиях количество занятых сокращается, бизнес не растет. Откуда такие цифры взяты - трудно представить.

В Минтруда объяснили, что рейтинг определен на основе открытых источников, в том числе государственного сайта «Работа в России». Он собирает информацию на основе данных служб занятости по всей стране. Если так, то объяснение может быть простое.

- Актуальность данных на таких сайтах очень сомнительная, - говорит Сафонов. - От служб занятости государство требует давать информацию о множестве вакансиях, особенно на госпредприятиях. Они подчиняются и размещают их, но на деле - таких вакансий, как правило, не существует.

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