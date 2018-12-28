2018-12-28T05:50:18+03:00
Общество

Названы самые востребованные профессии 2019 года

Как ожидается, в следующем году продолжит расти спрос на разработчиков мобильных приложений
Дарья ИВАШКИНА
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Названы самые востребованные профессии 2019 годаНазваны самые востребованные профессии 2019 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Рекрутинговое агентство SuperJob составило список самых востребованных профессий в 2019 году.

По прогнозам аналитиков, в следующем году продолжит расти спрос на разработчиков приложений для iOS и Android. Эксперты объясняют это высоким темпом развития мобильных приложений. Причем пока конкуренция в этом сегменте довольно низкая - менее двух человек на место.

В список востребованных профессий попали и UI/UX-дизайнеры, занимающиеся созданием интерфейсов различных платформ и сайтов: им также, скорее всего, не придется сидеть без работы. Кроме того, работодатели будут нуждаться в специалистах по тестированию/QA, так как в последнее время требования к качеству программных продуктов только растут. В этих сферах конкурс на вакансию составит в среднем 2,5 человека.

Также, как ожидается, на рынке труда увеличится спрос на аналитиков данных. Однако здесь конкуренция чуть выше - 4,5 человека на место, пишет «Российская газета».

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, ранее аналитики портала HeadHunter назвали самые востребованные рабочие специальности.

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