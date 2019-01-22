2019-01-22T19:13:27+03:00
Умные вещи

Морозы могут повредить экран и батарею смартфона

Эксперты советуют держать телефон в тепле, однако мороз может быть очень силен и повредить даже аккумулятор электрокаров
Елена Гильманова
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Морозы ниже -20С сказываются на экранах и батареях смартфонов.Морозы ниже -20С сказываются на экранах и батареях смартфонов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Эксперты в сервисных центрах рассказали, как сильное похолодание, пришедшее в центральную часть России, может повлиять на смартфоны. По их словам, могут пострадать не только батареи гаджетов, но и дисплей.

Представитель сети “ОК Сервисный центр” Дмитрий Стельмах сказал Mail.ru Hi-Tech, что при температуре ниже -20 градусов замерзает аккумулятор и теряет емкость. Более того, это касается и смартфонов, и электромобилей. Эксперт обращает внимание на «попутные проблемы с дисплеем».

«При низких температурах сильно замедляется процесс обновления пикселей, из-за чего можно видеть размытое изображение при анимации», - объясняет он.

Специалист заметил, что проблемы затрагивают все марки смартфонов, поскольку батареи для разных брендов, как и экраны, выпускают одни и те же крупные компании.

В «ОК Сервисном центре» считают, от перепадов температур аккумулятор может быстрее износиться и потребовать замены. Их слова подтвердили в сервисном центре Apple «iSmile».

«В морозы идет повышенный спрос на замену аккумулятора. Чаще всего на данный вид ремонта приносят модели 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, SE. На новых моделях, которым меньше года с момента выхода, таких проблем нет. C более старыми — пропорционально их возрасту», - заявили в сервисном центре.

Mail.ru Hi-Tech дал советы, как сберечь смартфоны в мороз. Первым делом, просто старайтесь держать гаджет в тепле. Это может быть чехол или внутренний карман. Также в случае, если смартфон очень холодный наощупь, согревать его надо постепенно, поскольку от резкого перепада температур в корпусе может образоваться конденсат и повредить устройство.

Напомним, что арктические циклоны стали причиной резкого похолодания в центральной части России. Так, в Уфе, Нижнем Новгороде, Казани и в Москве температура может достигнуть -22 градусов. В Екатеринбурге термометры уже показывают -24.

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