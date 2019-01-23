«Правило омлета»: Удастся ли освободить бизнес от лишних инструкций

СКАЗАНО

«При приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем 2,5 - 3 см, ставят в жарочный шкаф с температурой 180 - 200 градусов на 8 - 10 минут». Иначе жарить нельзя - пометьте себе, если кто-нибудь планирует заняться этим видом деятельности. И таких абсурдных и, казалось бы, странных требований в общем-то предостаточно».

(Дмитрий МЕДВЕДЕВ - на Гайдаровском форуме 15 января 2019 года.)

ГИЛЬОТИНА С ЯИЧНИЦЕЙ

Зачитав под хохот зала инструкцию, премьер дал понять, что жить так дальше невозможно. И необходим радикальный пересмотр требований к бизнесу - этакая «регуляторная гильотина». Задача-максимум - всего за год, до 1 февраля 2020 года, выявить устаревшие нормы, переписать те из них, которые не утратили смысл, а остальные отменить.

- То, что предложил Медведев, возникло не из пустоты. Обсуждение ликвидации избыточных требований продолжалось более двух лет в рамках общественно-делового совета и Открытого правительства, - сказал «КП» первый вице-президент «ОПОРЫ России» Владислав Корочкин. - Бизнес давал свои предложения, ведомства и службы их анализировали. В процессе и родилась идея «регуляторной гильотины». Бизнес предлагал правительству провести эту работу до 2021 года, но председатель правительства дал своим подчиненным только год. Насколько реально пересмотреть многие тысячи нормативных актов за один год - увидим. Но есть шансы, что будут пересмотрены хотя бы те, которые приносят максимальные издержки для экономики и бизнеса.

БЮРОКРАТИЯ САМА СЕБЕ ХВОСТ НЕ ОТРЕЖЕТ

Шансы есть всегда. В данном случае - незначительные. Об этом говорит весь прошлый опыт. Например, в 2002 году решили одним махом отменить советские ГОСТы. Прошло 17 лет: ГОСТы снова здравствуют, но к ним еще добавились национальные отраслевые стандарты - ничего не изменилось.

- Если подойти формально, то можно на бумаге облегчить нагрузку и быстрее, чем за год, - замечает экономист Георгий Бовт. - Так в свое время сокращали обязательные требования к разным бизнесам и сводили их к одному чек-листу. Например, чтобы открыть ресторан в Москве, достаточно было, чтобы он соответствовал требованиям всего одного документа. Но туда свели все требования, которые были раньше, и добавили новые - и их в итоге оказалось более 170. Ни к какому облегчению чек-листы не привели, но отчитались, что произошло упрощение. Опасаюсь, что и в этот раз манипуляции проведут только на бумаге. Абсурдна идея, будто бюрократия сама себе отрежет хвост: согласится сократить собственные функции. Средства борьбы с административным давлением - в другой плоскости: конкурентная экономика, политическая конкуренция, независимый суд.

У ДРУГИХ ПОЛУЧИЛОСЬ

Однако в свое время в Хорватии, Великобритании или Южной Корее именно бюрократия сама себе рубила хвост. На время реформы в этих странах число чиновников даже увеличилось - для разработки дерегулирования бизнеса создавался отдельный орган. В итоге Южная Корея в рейтинге удобства ведения бизнеса поднялись из второй сотни на 5-е место. Рост ВВП благодаря малому бизнесу за первые 2 года после реформы составил 5% и с тех пор растет на 3% в год.

Подобные процессы проходили и продолжаются в Казахстане, Объединенных Арабских Эмиратах.

- Преимущество Южной Кореи перед нами в том, что конкурентная экономика на низовом уровне там существовала и до начала реформы, - комментирует Бовт. - Там масса малого и среднего бизнеса, более развито гражданское общество. Если же приводить пример Казахстана или Эмиратов, то они приглашают англосаксонских судей и осуществляют судебные процессы в хозяйственной области в сфере английского права.

ТАК И ЖИВЕМ

Продукты надо мыть. Даже мытые

О маразмах, связанных с государственным регулированием, «КП» рассказал известный предприниматель и блогер Сергей Миронов, владелец сети ресторанов «Мясо и рыба»:

- Каждый ресторан работает с яйцами, и по правилам нужно иметь три помещения для хранения яиц. В одном лежат яйца, которые закуплены, второе помещение - для их мойки и третье - для хранения чистых. Но это абсурд, поскольку я покупаю уже чистые яйца.

Тот же маразм с другими продуктами. Для обработки тонны мяса я должен потратить полторы тонны воды, на тонну рыбы - две тонны. А ко мне приходят уже обработанные и вакуумированные мясо и рыба. Но я должен на них вылить положенное количество воды!

Еще пример. От нас требуют, чтобы в цехах, где работают повара, были окна. И ты вынужден делать кухню на том месте, где целесообразнее было бы размещать столики для клиентов. Хотя сейчас вполне можно ее оборудовать искусственным освещением и вентиляцией. У нас большинство гипермаркетов без окон, почти в каждом есть пункт питания для персонала, но ни в одном нет окна. А от нас требуют кухню с окнами, и мы теряем деньги.

А КАК У НИХ?

- Южная Корея за 11 месяцев пересмотрела 11 тыс. норм, из них половину отменили, 22% упростили.

- Вьетнам - за 3 года 5,2 тыс. требований, 9% отменены, 77% упрощены.

- Мексика - за 9 месяцев 2 тыс. документов, 54% отменены и 27% упрощены.

- Хорватия - за 9 месяцев 11 тыс. норм, 10% упрощены, 15% отменены.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А какие устаревшие законы и правила вы бы отменили?

Максим ШЕВЧЕНКО, журналист:

- Статью 282 за экстремизм. Я считаю, что это наказание за мысли. По этой статье судят людей за их политические убеждения.

Дмитрий ПОТАПЕНКО, предприниматель:

- У нас действует около 70 нетарифных сборов, которые увеличивают стоимость товара. Есть бессмысленная аттестация рабочих мест на безопасность. За это опять же нужно платить. Надо изменить количество налоговых режимов. Их очень много, они запутанные и не позволяют нормально работать. Тут непомерная работа.

Захар ПРИЛЕПИН, писатель:

- Я бы убрал 11-летнее обучение в школе. Оно должно продолжаться 7 - 8 лет. Еще три года тратить на получение высшего образования. Тогда в 18 лет человек может идти трудиться, а не в 26 лет, как сейчас.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Отменять законы не надо. Нужно добавить. Например, я бы ввел уголовку за фальсификацию продуктов.

Владимир СОЛОВЬЕВ, телеведущий:

- У нас четыре с лишним тысячи надзорных органов. Откуда они взялись? Не марсиане нам их принесли. Нужно депутатам перейти из режима «не пущать» в режим «создавать».

Александр ПРОХАНОВ, писатель:

- Никакие. Я не чувствую ограничения в свободе слова. Да, у меня есть претензии к экономическому курсу государства. Но он не регулируется законами, нужно менять всю концепцию.

Александр СОЛУКОВ, политолог:

- Меня раздражает налог на имущество. Ты купил дом, а потом плати за него еще каждый год. Купил машину - опять плати. Но ведь я уже за все рассчитался с продавцом!

Антон, читатель сайта KP.RU:

- Ограничения в использовании материнского капитала. Почему нельзя пустить его, например, на покупку отечественной машины? Нам бы с женой очень пригодился автомобиль.