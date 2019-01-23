2019-01-23T19:46:54+03:00
Здоровье

От кори умирают не только на Украине, но и в Грузии

По мнению экспертов Роспотребнадзора, в Европе сейчас регистрируется беспрецедентный рост заболеваемости кори за последние 10 лет. Правда и мифа об этом заболевании
Анна КУКАРЦЕВА
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В Европе сейчас регистрируется беспрецедентный рост заболеваемости кори за последние 10 лет.В Европе сейчас регистрируется беспрецедентный рост заболеваемости кори за последние 10 лет.Фото: REUTERS
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По данным ВОЗ, на сегодняшний больше всего случаев заболеваемости корью регистрируются в разных европейских странах. Это Украина, Сербия, Греция, Франция, Италия, Россия, Грузия, Албания, Великобритания. Но крупные вспышки кори отмечались в прошлом году и в других странах: Германии, Бельгии, Болгарии, Швейцарии, США и др.

По последним данным Роспотребнадзора, ситуация с корью в Европе и соседних Грузии и Украине за последний год стала всерьез опасной. Немного статистики: в 2018 году на Украине показатель составил 849 больных корью на 1 миллион, в Грузии - 396 больных на 1 млн населения, в Черногории – 324 больных на 1 млн населения, в Греции – 261 больных на 1 млн населения, в Румынии – 84 больных на 1 млн населения, в Молдове – 77 больных на 1 млн населения, во Франции – 43 больных на 1 млн населения, в Италии 42 больных на 1 млн населения. Плохая ситуация с корью в Бразилии, Венесуэле.

По данным Минздрава Украины только за период с 28 декабря 2018 года по 3 января 2019 года в стране заболело 2 305человек. Польша уже намерена запретить въезд непривитым от кори гражданам Украины. Минздрав Грузии, где за 2 недели нового года зарегистрировано более 300 случаев инфекции, 18 января 2019 года объявил об эпидемии кори

В России случаи кори регистрируется в основном среди не привитых лиц, которые отказались от прививки по каким-то своим убеждениям или медицинскими противопоказаниям, или из-за отсутствия постоянного места жительства. Показатель заболеваемости корью в нашей стране по итогам 2018 года составил 17,3 случая на 1 млн. населения. Большинство случаев кори в России связаны с завозом инфекции из-за рубежа.

ВАЖНО

Симптомы кори

Корь очень заразна, а вирус передается воздушно-капельным путем и очень устойчив во внешней среде, практически все не привитые и не переболевшие лица при контакте с больным корью заболевают. Вирус распространяется при кашле и чихании, рукопожатиях, поцелуях и пр. Кроме того, вирус активен и остается заразен в воздухе или на инфицированных поверхностях в течение 2-х часов.

Часто начинается как простудное заболевание, а появление сыпи становится показанием для лабораторного обследования на корь. Симптомы:

* высокая температура (до 40,5 °C), общая интоксикация;

* воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей;

* конъюнктивит;

* характерная пятнисто-папулезная сыпь кожных покровов.

Одним из частых осложнений является специфическая коревая пневмония. Единственный способ защиты - вакцинация.

Мифы и факты о кори

Рассказывает эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Миф 1. Детям болеть проще.

По многолетним статистическим данным, корь - одна из основных причин смерти среди детей раннего возраста. Именно поэтому в довакцинальную эпоху корь называли «детской чумой». У невакцинированных детей в возрасте до 5 лет - самый высокий риск заболевания корью и самый высокий риск развития осложнений. А дети после 5-6 лет корь переносят легче, чем малыши.

Корь приводит к осложнениям в 30% случаев. А большинство смертельных случаев происходит именно из-за осложнений. Самые распространенные: отит (воспаление среднего уха), ларингит, бронхопневмония, воспаление шейных лимфоузлов. Возможны и очень серьезные осложнения: энцефалит, слепота (как следствие энцефалита), тяжелая диарея и обезвоживание, круп (стеноз гортани), тяжелые пневмонии. Кроме того, вирус кори подавляет деятельность иммунной системы, формируется иммунодефицитное состояние. В результате могут развиться тяжелые вторичные бактериальные осложнения, преимущественно в органах дыхания.

Да, как думают многие, у большинства детей (примерно в 70% случаев) корь протекает без осложнений и формируется стойкий пожизненный иммунитет. Тем не менее, риск развития осложнений крайне велик (особенно в младшем возрасте), и заболевания лучше вообще избегать с помощью вакцинации.

Миф 2. Корь очень опасна, практически смертельна для взрослых.

Любая «детская» инфекция у взрослых всегда протекает значительно тяжелее, чем у детей. И корь не исключение. Есть и более высокий риск развития осложнений, тем более, что с годами формируются сопутствующие хронические заболевания. Одним из самых опасных осложнений кори у взрослых является вирусный менингоэнцефалит (воспаление мозговых оболочек), приводящий к летальному исходу в 40% случаев.

Особому риску развития тяжелых осложнений подвергаются женщины, инфицированные во время беременности. В этом случае беременность может закончиться самопроизвольным абортом или преждевременными родами.

Миф 3. Корью чаще болеют по осени.

Вот это не совсем миф, действительно, для кори характерна осенне-зимне-весенняя сезонность. Связано это с тем, что дети встречаются после каникул и заражают друг друга в школах и детсадах. Именно в коллективах корь распространяется легче. Хотя заразиться можно и летом. Причем одновременно можно заболеть сразу несколькими болезнями, например, и ОРВИ, и корью, поскольку вирусы могут одновременно циркулировать в окружающей среде.

Миф 4. Я не болел, но прививка есть, значит, корь мне не страшна.

А это почти 100-процентная правда. У переболевших корью людей, действительно, формируется стойкий пожизненный иммунитет. Такой же надежный иммунитет обеспечивает вакцинация. Она защищает организм достаточно длительное время – в среднем 20-25 лет. Затем, при необходимости, нужно ревакцинироваться.

ВАЖНО! Вакцинироваться (или ревакцинироваться) нужно всем взрослым и детям, если при лабораторном исследовании у них не выявляются антитела к возбудителю кори (анализ на напряженность иммунитета - определение антител IgG к вирусу кори). То есть, если защитные IgG в крови есть, вакцинироваться не нужно, если они отсутствуют - нужно привиться. Но даже если антитела есть, а прививка сделана «на всякий случай», никакой опасности нет - защитные антитела просто уничтожат введенную вакцину без всяких последствий.

Прививка от кори входит в национальный календарь профилактических прививок. Всем детям она должна выполняться бесплатно в возрасте 1 год, затем в 6 лет проводится ревакцинация. Но вакцинироваться от кори могут и дети, и взрослые, не привитые ранее, не болевшие корью (или не имеющие сведений о прививках или болезни). Вакцинация проводится двукратно с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками.

По рекомендациям Роспотребнадзора, перед посещением «опасных» стран привиться от кори необходимо не менее чем за 2 недели до предполагаемой поездки. Предварительно имеет смысл сдать анализ на напряженность иммунитета (наличие антител к вирусу кори).

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